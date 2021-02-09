22 млн вакцинованих від COVID-19 в США: перші висновки зі щеплень та найчастіші "побічки"

У США проаналізували безпечність вакцин Moderna та Pfizer від COVID-19 після вакцинації 22 млн людей.

Дані Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) показують, що вакцини безпечні і пов'язані з невеликою кількістю серйозних побічних ефектів.

Обидві вакцини Moderna та Pfizer – так звані "генетичні" вакцини. Вони містять своєрідні генетичні інструкції, які допомагають нашому імунітету захиститись від вірусу.

Найчастіше люди відчували легкий біль в місці ін'єкції після уколу вакцинами Moderna чи Pfizer, а також втому та головний біль.

Інформацію щодо побічних ефектів збирали з декількох систем відстеження, зокрема, із повідомлень вакцинованих про свої симптоми.

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Які побічні ефекти трапляються найчастіше?

Після вакцинації 22 млн людей дослідники отримують більш чітку картину того, як людський організм реагує на вакцини Pfizer та Moderna.

Побічні ефекти, які траплялися найчастіше:

біль – у 70% вакцинованих,

втома – у 33,4%,

головний біль – у 29,4%,

міалгія (біль у м’язах) – у 22,8%,

озноб – у 11,5%,

лихоманка – у 11,4%,

набряк в місці ін’єкції – в 11%,

біль в суглобах – в 10,4%

нудота – у 8,9%.

Нещодавно лікарі виявили нову побічну реакцію на вакцину Moderna від COVID-19 – "ковідну руку". CDC про це поки не повідомляє.

Згідно з протоколом компаній-виробників, для повноцінного захисту від COVID-19 потрібно ввести дві дози вакцини Pfizer чи Moderna.

Відповідно до даних CDC, люди переносили другу ін’єкцію важче, ніж першу.

"Передбачається, що перша доза активує імунну систему, дозволяючи імунній системі вперше випробувати вакцину.

Потім друга доза використовує пам'ять імунної системи про першу дозу для підвищення імунітету людини. Це може бути причиною виникнення більшої кількості побічних ефектів", – пояснює доктор Генрі Бернштейн, член Консультативного комітету CDC з імунізації.

Випадки анафілаксії трапляються рідко

У США зареєстрували 50 випадків анафілаксії після вакцинації Pfizer і 21 випадок анафілаксії після щеплення препаратом Moderna.

Більшість інцидентів трапилися протягом 15 хвилин після вакцинації, лише один випадок стався через 20 годин після вакцинації.

У переважній більшості випадків в анамнезі вакцинованих були алергічні реакції.

За даними CDC, всі, у кого з’явилася алергія чи анафілаксія, успішно пройшли курс лікування, і серед перших 22 мільйонів вакцинованих людей не виникло жодних інших серйозних побічних ефектів.

Більшість випадків анафілаксії сталося у жінок, але поки що не зрозуміло, чому.

"Для будь-якої вакцини зазвичай ризик анафілаксії становить 1-2 випадки на мільйон, у Pfizer і Moderna ризик спершу виявився вищим, але в міру того, що більше людей отримують вакцину, частота анафілаксії наближається до діапазону 1-2 на мільйон", – розповів Бернштейн.

Наразі ризик анафілаксії становить у вакцини Pfizer 5 випадків на мільйон, а в Moderna – 2,8 на мільйон.

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Вагітних вакцинують

Спершу у Всесвітній організації здоров’я не рекомендували вагітним вакцинуватися від COVID-19 вакцинами Moderna та Pfizer, але потім передумали.

Причина застережень була у тому, що нині немає достатньо даних, щоб рекомендувати ці вакцини вагітним.

Тепер, згідно з ВООЗ, вакцинуватися можуть вагітні жінки з високим ризиком зараження COVID-19, а також ті, хто має супутні захворювання. Але тільки після консультації з лікарем.

Наразі у CDC надійшли повідомлення про більш ніж 15 000 вакцинацій вагітних.

У Центрі також обмежені дані про безпеку вакцинації під час вагітності, але про надзвичайні ситуації у вагітних не повідомляють.

Зв'язку між вакциною і смертю не виявили

Один із способів з'ясувати, чи вбивають людей вакцини COVID-19 – це подивитися на кількість людей, які, як очікується, помруть протягом певного періоду часу, і порівняти це зі смертельними наслідками, які трапилися протягом декількох днів після вакцинації.

Система відстеження наслідків вакцинації VAERS у США отримала повідомлення про 196 випадків смерті після вакцинації проти COVID-19.

З них 66% трапилися в будинках престарілих.

Певний відсоток літніх людей у цих будинках буде вмирати кожен місяць, часто від серцевих або інших захворювань, тому в CDC вважають, що смерті в цій категорії населення після вакцинації є випадковими подіями.

У звіті зазначають, що смертність в одних і тих же будинках престарілих була нижчою серед вакцинованих порівняно з невакцинованих, а також нижчою в порівнянні з жителями в установах, в яких ще не проводили вакцинацію.

Також у CDC не виявили зв'язку між вакцинацією і смертністю серед більш молодих і здорових людей.

Хоча серед вакцинованих людей було декілька випадків смерті, частота цих подій не перевищувала очікувані показники смертності серед населення у період дослідження.

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