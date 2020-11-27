Вакцину від COVID-19, високу ефективність якої виявили через помилку, перевірять додатково

Британська вакцина від COVID-19 нещодавно показала в середньому 70% ефективності.

У більшості добровольців цей показник становив 62%.

Ефективність зросла до 90% у групі людей, які отримали меншу дозу препарату.

Пізніше у компанії AstraZeneca визнали, що меншу дозу вакцини дали через помилку.

Також згодом стало відомо, що в групі людей, в якої вакцина показала високу ефективність, були тільки люди молодшого віку. Жодної людини старше 55 років у групі не було.

Спершу виробники вакцини про це змовчали.

Але тепер помилку визнали і планують провести додаткове дослідження вакцини від COVID-19 з меншим дозуванням, повідомляє Bloomberg.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

За словами головного виконавчого директора компанії Паскаля Соріо, нове випробування AstraZeneca дозволить оцінити ефективність нижчих доз.

Терміни затвердження та впровадження вакцини у Великій Британії і Європі не повинні змінитися.

Гелен Флетчер, професорка імунології Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, розповіла, що ще одне випробування не обов'язково відкладає отримання "зеленого світла" на використання вакцини, оскільки ефективність більш високих доз цієї вакцини відповідає меті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За її словами, немає нічого незвичайного в проведенні нових досліджень схвалених вакцин.

Ця оксфордська вакцина - одна з трьох, які можуть бути схвалені до кінця року.

Цього місяця Pfizer і Moderna повідомили, що їхні вакцини були приблизно на 95% ефективні.

Та оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж дві інших.

Попри загально нижчий результат ефективності, аніж в інших вакцин результати попередніх досліджень оксфордської вакцини проти COVID-19 "вселяють надію", що ця вакцина-кандидат може захистити людей віком 60-70 років.

"Люди літнього віку (віком ≥70 років) мають підвищений ризик важкого захворювання і смерті, якщо у них розвинеться COVID-19, і тому вони є пріоритетом для імунізації, якщо буде розроблена ефективна вакцина", – зазначають автори дослідження.

Слабша імунна система у літніх людей означає, що зазвичай вакцини не так добре їх захищають, як молодих людей.

Нагадаємо, вакцина Pfizer з ефективністю 95% подалась на екстрений дозвіл на використання.

За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.

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