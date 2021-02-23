В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я 22 лютого зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Йдеться про версію вакцини Covishield, яку виробляє Інститут сироватки крові в Індії, повідомляють у міністерстві.

"Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована", – зазначають у МОЗ.

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Усього існує дві версії вакцини AstraZeneca.

Різниця між версіями препарату – у місці виробництва. Вакцину виробляють одразу дві організації: компанія AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії.

Це перша вакцина, яка має потрапити в Україну. Поставку очікують вже 23 лютого.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз препарату AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX.

Фото: rarrarorro/Depositphotos

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Препарат у двох версіях вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я для екстреного застосування, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Ефективність вакцини AstraZeneca коливається від 62% до 90% залежно від дозування.

Це вакцина з використанням вірусних векторів на основі аденовірусу, що спричиняє застуду в шимпанзе.

Вона містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

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