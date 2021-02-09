Які стоматологічні послуги для дітей та дорослих мають бути безкоштовні. Пояснює Нацслужба здоров’я

Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з 2021 року мають бути безкоштовними для дорослих та дітей.
Список послуг та діагнозів прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.
В НСЗУ зазначили, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобіхдніші, на їхню думку, послуги.
Пакет "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" покриватиме:
- ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
- проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;
- планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.
|Фото: DmitryPoch/Depositphotos
Як повідомляють в НСЗУ, для дорослих безкоштовною є ургентна стоматологія - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю.
Зокрема, будуть безоплатними медичні послуги, якщо у пацієнта діагностували:
- пульпіт,
- перелом зуба,
- невралгію трійчастого нерва,
- хімічний опік слизової рота,
- слинокам’яну хворобу,
- карбункул і фурункул,
- травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет безкоштовних послуг.
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