Які стоматологічні послуги для дітей та дорослих мають бути безкоштовні. Пояснює Нацслужба здоров’я

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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9 лютого 2021

Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з 2021 року мають бути безкоштовними для дорослих та дітей.

Список послуг та діагнозів прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.

В НСЗУ зазначили, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобіхдніші, на їхню думку, послуги.

Пакет "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" покриватиме:

  • ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
  • проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;
  • планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.
Фото: DmitryPoch/Depositphotos

Як повідомляють в НСЗУ, для дорослих безкоштовною є ургентна стоматологія - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. 

Зокрема, будуть безоплатними медичні послуги, якщо у пацієнта діагностували:

  • пульпіт, 
  • перелом зуба,  
  • невралгію трійчастого нерва, 
  • хімічний опік слизової рота, 
  • слинокам’яну хворобу, 
  • карбункул і фурункул, 
  • травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет безкоштовних послуг.

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