Які стоматологічні послуги для дітей та дорослих мають бути безкоштовні. Пояснює Нацслужба здоров’я

Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з 2021 року мають бути безкоштовними для дорослих та дітей.

Список послуг та діагнозів прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.

В НСЗУ зазначили, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобіхдніші, на їхню думку, послуги.

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Пакет "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" покриватиме:

невідкладну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;

проведення інструментальних досліджень в рамках термінової стоматологічної допомоги;

планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.

Фото: DmitryPoch/Depositphotos

Як повідомляють в НСЗУ, для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю.

Зокрема, медичні послуги будуть безоплатними, якщо у пацієнта діагностували:

пульпіт,

перелом зуба,

невралгію трійчастого нерва,

хімічний опік слизової рота,

слинокам’яну хворобу,

карбункул і фурункул,

травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет безкоштовних послуг.

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