Які стоматологічні послуги для дітей та дорослих мають бути безкоштовні. Пояснює Нацслужба здоров’я

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
7744
9 лютого 2021

Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з 2021 року мають бути безкоштовними для дорослих та дітей.

Список послуг та діагнозів прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.

В НСЗУ зазначили, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобіхдніші, на їхню думку, послуги.

Реклама:

Пакет "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" покриватиме:

  • невідкладну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
  • проведення інструментальних досліджень в рамках термінової стоматологічної допомоги;
  • планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.

Фото: DmitryPoch/Depositphotos

Як повідомляють в НСЗУ, для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. 

Зокрема, медичні послуги будуть безоплатними, якщо у пацієнта діагностували:

  • пульпіт, 
  • перелом зуба,  
  • невралгію трійчастого нерва, 
  • хімічний опік слизової рота, 
  • слинокам’яну хворобу, 
  • карбункул і фурункул, 
  • травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет безкоштовних послуг.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Як чистити зуби, вибирати щітку та пасту, і коли йти до стоматолога? Перевірте себе в ТЕСТі

6 способів зменшити чутливість зубів – МОЗ

Які послуги під час медичної реабілітації можна отримати безкоштовно. Пояснює НСЗУ

Які послуги в стаціонарах безкоштовні для пацієнтів? Пояснюють в Нацслужбі здоров’я

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 2005
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2903
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20679
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій