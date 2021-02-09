Імунолог уточнив, як відбуватиметься перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні

Перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні має розпочатися приблизно 15 лютого і тривати орієнтовно 20 днів.

Упродовж нього мають щепити медиків, які працюють із коронавірусними пацієнтами.

Вакцинацію в цей період проводитимуть лише мобільні бригади медиків.

Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, який також братиме участь у підготовці мобільних бригад, повідомляє Hromadske.

Одна мобільна бригада протягом робочого дня зможе зробити 100 щеплень.

Наразі скільки саме бригад працюватиме під час першого етапу вакцинації – невідомо, але у перспективі їх має бути понад 500.

Бригади будуть виїжджати на робочі місця медпрацівників та розгортатимуть там тимчасові пункти щеплення.

Якщо ж медики були відсутні на роботі, мобільні бригади зможуть приїхати на місце ще раз.

Роботу мобільної бригади та паливо фінансуватиме Національна служба здоров’я України.

На другому етапі, окрім мобільних бригад, вже працюватимуть стаціонарні пункти щеплень.

Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 в Україні відбуватиметься в 4 етапи:

🔴 січень – квітень 2021 року: вакцинуватимуть людей із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; 🔴 квітень – червень 2021 року: щеплюватимуть людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги; 🔴 червень – вересень 2021 року: отримуватимуть вакцину люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; 🔴 вересень 2021 – березень 2022 року: вакцинуватимуть людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Нагадаємо, в лютому в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку мають розподілити між працівниками лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

Протягом першого півріччя 2021 року мають завезти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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