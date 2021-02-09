Імунолог уточнив, як відбуватиметься перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні

Перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні має розпочатися приблизно 15 лютого. Триватиме він орієнтовно 20 днів.

Першими пацієнтами стануть медики, які працюють із коронавірусними пацієнтами.

Вакцинацію в цей період проводитимуть лише мобільні бригади медиків.

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Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, який також братиме участь у підготовці мобільних бригад, повідомляє Hromadske.

Одна мобільна бригада протягом робочого дня зможе зробити 100 щеплень.

Скільки саме бригад працюватиме під час першого етапу вакцинації, наразі невідомо, але у перспективі їх має бути понад 500.

Бригади будуть виїжджати на робочі місця медпрацівників та розгортатимуть там тимчасові пункти щеплення.

Якщо ж медики були відсутні на роботі, мобільні бригади зможуть приїхати на місце ще раз.

Роботу мобільної бригади та паливо фінансуватиме Національна служба здоров’я України.

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На другому етапі, окрім мобільних бригад, вже працюватимуть стаціонарні пункти щеплень.

Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 в Україні відбуватиметься в 4 етапи:

🔴 січень – квітень 2021 року: вакцинуватимуть людей із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; 🔴 квітень – червень 2021 року: щеплюватимуть людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги; 🔴 червень – вересень 2021 року: отримуватимуть вакцину люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; 🔴 вересень 2021 – березень 2022 року: вакцинуватимуть людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Нагадаємо, в лютому в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку мають розподілити між працівниками лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

Протягом першого півріччя 2021 року мають завезти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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