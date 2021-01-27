5000 щеплень на добу: як мобільні бригади вакцинуватимуть від COVID-19

У 2021 році українці зможуть провакцинуватися від коронавірусної хвороби у наявних пунктах щеплень, у тимчасових центрах вакцинації, а також за допомогою мобільних бригад.

Це передбачено планом вакцинації населення від COVID-19.

Одна така мобільна бригада буде проводити приблизно 100 щеплень від COVID-19 на добу.

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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко 27 січня під час панельної дискусії "Вакцинація. Корупція, COVID-19".

Фото: gabyfotoart/Depositphotos

Цифр щодо добових обсягів вакцинації від коронавірусної інфекції в пунктах та центрах щеплень Ляшко не назвав, але уточнив, що там кількість буде менша:

"На одну мобільну бригаду в нас розраховується близько 100 на добу проведених щеплень, в той час як в пунктах щеплення кількість менша, але доступність буде більша, тому що вони близько до місця проживання, і людина може прийти і провакцинуватися".

Мобільні бригади з імунізації виїжджатимуть до закладів охорони здоров’я, до соціальних установ, до організованих колективів, зокрема, до шкіл та великих підприємств.

Таких бригад працюватиме понад 500. Тобто за добу в Україні тільки мобільні бригади мають вакцинувати близько 5 000 осіб.

Нагадаємо, відповідно до Плану вакцинації населення від COVID-19 вакцинація від COVID-19 відбуватиметься в 4 етапи:

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🔴 січень – квітень 2021 року: люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; 🔴 квітень – червень 2021 року: люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; 🔴 червень – вересень 2021 року: люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; 🔴 вересень 2021 – березень 2022 року: люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

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