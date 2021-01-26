Прем'єр-міністр розповів, як в Україні буде проходити вакцинація від COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
1394
26 січня 2021

Наразі уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з вакцинації від коронавірусної хвороби.

Зокрема, вже сформовано спеціальні мобільні бригади та готуються пункти щеплень. 

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня. 

За його словами, відповідальні щодо вакцинування у регіонах визначені на місцях. 

 Фото Dragonimages/Depositphotos

"Уряд підготував і продовжує готувати медичну систему для розгортання швидкої кампанії з вакцинації.

Першочергово це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення. 

Всі визначені відповідальні на місцях – процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я", – розповів Шмигаль. 

Прем'єр-міністр зазначив, що перший етап вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад.

"Склад бригад уже сформований поіменно. Є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати. 

Таких мобільних бригад буде працювати понад 500", – зазначив Шмигаль.  

Проте другий та подальші етапи вакцинації планується проводити уже в пунктах щеплень. 

Всього до реалізації вакцинування буде залучено 4 тисячі закладів

"Для належної мотивації зараз спільно з Національною Службою здоров'я України (НСЗУ) розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від COVID-19", – пояснив глава уряду. 

Вас також може зацікавити:

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

"Лекхім" уклали угоду з виробником вакцин від COVID-19 на 5 років, планують робити всі їхні вакцини

Що означають випадки алергії у Великій Британії на вакцину від COVID-19 і що кажуть лікарі?

Вакцина від COVID-19: місія можлива, але є нюанси

Що відомо про склад вакцини проти COVID-19: технологія, яка передає генетичний код

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя
powered by lun.ua
 955
Суспільство

Чому українці не кажуть усиновленим дітям правду про походження і навіщо це змінювати

Софія Кочмар-Тимошенко 
 831
Від можливостей до змін

Гендерний баланс у бізнесі: від світового досвіду до практики в Україні

СПЕЦПРОЄКТ
 3306
Суспільство

Коли тато у декреті, а вихователь з татуюваннями: як мотивують дітей у Швеції

Петро Катеринич