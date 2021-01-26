Прем'єр-міністр розповів, як в Україні буде проходити вакцинація від COVID-19

Наразі уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з вакцинації від коронавірусної хвороби.
Зокрема, вже сформовано спеціальні мобільні бригади та готуються пункти щеплень.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня.
За його словами, відповідальні щодо вакцинування у регіонах визначені на місцях.
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"Уряд підготував і продовжує готувати медичну систему для розгортання швидкої кампанії з вакцинації.
Першочергово це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення.
Всі визначені відповідальні на місцях – процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я", – розповів Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що перший етап вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад.
"Склад бригад уже сформований поіменно. Є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати.
Таких мобільних бригад буде працювати понад 500", – зазначив Шмигаль.
Проте другий та подальші етапи вакцинації планується проводити уже в пунктах щеплень.
Всього до реалізації вакцинування буде залучено 4 тисячі закладів.
"Для належної мотивації зараз спільно з Національною Службою здоров'я України (НСЗУ) розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від COVID-19", – пояснив глава уряду.
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