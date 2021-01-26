Прем'єр-міністр розповів, як в Україні буде проходити вакцинація від COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
10207
26 січня 2021

Наразі уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з вакцинації від коронавірусної хвороби.

Зокрема, вже сформовано спеціальні мобільні бригади та готуються пункти щеплень. 

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня. 

Реклама:

За його словами, відповідальні щодо вакцинування у регіонах визначені на місцях. 

 Фото Dragonimages/Depositphotos

"Уряд підготував і продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації.

Першочергово це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення. 

Всі визначені відповідальні на місцях – процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я", – розповів Шмигаль. 

Прем'єр-міністр зазначив, що перший етап вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад.

"Склад бригад уже сформований поіменно. Є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати. 

Реклама:

Таких мобільних бригад буде працювати понад 500", – зазначив Шмигаль.  

Проте другий та подальші етапи вакцинації планується проводити уже в пунктах щеплень. 

Всього до реалізації вакцинування буде залучено 4 тисячі закладів

"Для належної мотивації зараз спільно з Національною Службою здоров'я України (НСЗУ) розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від COVID-19", – пояснив глава уряду. 

Вас також може зацікавити:

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

"Лекхім" уклали угоду з виробником вакцин від COVID-19 на 5 років, планують робити всі їхні вакцини

Що означають випадки алергії у Великій Британії на вакцину від COVID-19 і що кажуть лікарі?

Вакцина від COVID-19: місія можлива, але є нюанси

Що відомо про склад вакцини проти COVID-19: технологія, яка передає генетичний код

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя


Реклама:


Реклама:
 2001
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2900
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20678
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій