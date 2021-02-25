У Києві розпочали вакцинацію проти COVID-19: де можна щепитися і кому

Лише двоє із 24 медичних працівників реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні погодилися на вакцинування проти COVID-19.

Наразі у столиці розпочався перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Першочергово щеплення отримають працівники медичних бригад та Олександрівської лікарні.

Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко, який провакцинувався одним із перших, на брифінгу 25 лютого зазначив, що відчуває себе нормально та немає ніяких негативних відчуттів.

Наразі у столиці є 15 мобільних бригад та 240 кабінетів для вакцинації. Фото Esbenklinker/Depositphotos

"Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію – я та ще одна медсестра...

Я думаю, що після нашого вакцинування, кількість людей, які захочуть щепитися, буде набагато більшою.

У моєму відділенні люди чекають на наслідки нашого вакцинування", – зазначив завідувач.

За його словами, 90% цих медичних працівників вже перехворіли на COVID-19 в різних формах.

Олексій Куценко також перехворів на коронавірусну хворобу, проте запевняє, що на вакцинацію очікував.

"Я перехворів на COVID-19 у листопаді 20 року. У мене був невисокий титр (антитіл, –УП) – 2,3, а на цей час – близько 1.

Тому я навіть не думав не вакцинуватися, і якщо чесно, чекав на цю вакцину", – додає лікар.

Загалом у місто поступило 42 600 доз вакцини Covishield виробника Oxford-AstraZeneca.

Протягом 25 лютого у Києві планують провакцинувати близько 100 медиків.

Про перебіг вакцинації у столиці розповіла директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу.

"Вакцинування розпочали з медичних працівників медичних бригад та Олександрівської лікарні, на базі якої минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів з COVID-19.

На час конференції було провакциновано близько 20 співробітників", – розповіла очільниця департаменту.

Вакцинація проводиться добровільно.

За словами Валентини Гінзбург, якщо після вакцинування медиків залишиться невикористана вакцина, вона перейде до інших категорії.

"Якщо медичні працівники будуть всі провакциновані і залишаться вакцини, то далі ми переходимо на ті категорії, які потребують (щеплень,– УП).

У нас є 42 тисячі доз, але потрібно вакцинувати двічі.

Ті люди, які пройдуть перший етап, обов'язково будуть провакциновані вдруге тією ж вакциною", – пояснили директор департаменту.

Наразі у столиці створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів.

Загалом є 240 кабінетів, де можна отримати щеплення від коронавірусної хвороби.

Вони розташовані на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів, а також в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

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