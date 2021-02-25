У Києві розпочали вакцинацію проти COVID-19: де можна щепитися і кому

Лише двоє із 24 медичних працівників реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні погодилися на вакцинування проти COVID-19.
Наразі у столиці розпочався перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби.
Першочергово щеплення отримають працівники медичних бригад та Олександрівської лікарні.
Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко, який провакцинувався одним із перших, на брифінгу 25 лютого зазначив, що відчуває себе нормально та немає ніяких негативних відчуттів.
|
Наразі у столиці є 15 мобільних бригад та 240 кабінетів для вакцинації. Фото Esbenklinker/Depositphotos
"Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію – я та ще одна медсестра...
Я думаю, що після нашого вакцинування, кількість людей, які захочуть щепитися, буде набагато більшою.
У моєму відділенні люди чекають на наслідки нашого вакцинування", – зазначив завідувач.
За його словами, 90% цих медичних працівників вже перехворіли на COVID-19 в різних формах.
Олексій Куценко також перехворів на коронавірусну хворобу, проте запевняє, що на вакцинацію очікував.
"Я перехворів на COVID-19 у листопаді 20 року. У мене був невисокий титр (антитіл, –УП) – 2,3, а на цей час – близько 1.
Тому я навіть не думав не вакцинуватися, і якщо чесно, чекав на цю вакцину", – додає лікар.
Загалом у місто поступило 42 600 доз вакцини Covishield виробника Oxford-AstraZeneca.
Протягом 25 лютого у Києві планують провакцинувати близько 100 медиків.
Про перебіг вакцинації у столиці розповіла директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу.
"Вакцинування розпочали з медичних працівників медичних бригад та Олександрівської лікарні, на базі якої минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів з COVID-19.
На час конференції було провакциновано близько 20 співробітників", – розповіла очільниця департаменту.
Вакцинація проводиться добровільно.
За словами Валентини Гінзбург, якщо після вакцинування медиків залишиться невикористана вакцина, вона перейде до інших категорії.
"Якщо медичні працівники будуть всі провакциновані і залишаться вакцини, то далі ми переходимо на ті категорії, які потребують (щеплень,– УП).
У нас є 42 тисячі доз, але потрібно вакцинувати двічі.
Ті люди, які пройдуть перший етап, обов'язково будуть провакциновані вдруге тією ж вакциною", – пояснили директор департаменту.
Наразі у столиці створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів.
Загалом є 240 кабінетів, де можна отримати щеплення від коронавірусної хвороби.
Вони розташовані на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів, а також в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.
Вас також може зацікавити:
Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії
ВООЗ платитиме за серйозні наслідки від побічних ефектів вакцин проти COVID-19
Симптоми, наслідки, імунітет, вакцини та інше: що світ знає про COVID-19
22 млн вакцинованих від COVID-19 в США: перші висновки зі щеплень та найчастіші побічні ефекти
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".