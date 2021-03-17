Британський штам COVID-19 циркулював в Україні ще взимку

Мутований штам коронавірусу британського походження був завезений в Україну ще взимку.

Ймовірно, він циркулював на Закарпатті перед стрибком захворюваності у лютому.

Таку гіпотезу озвучила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, повідомляють в "Укрінформі".

За її словами, у мутованого штаму спостерігається інша симптоматика, але на тактику лікування це не впливатиме.

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"Ми знаємо, що цей штам коронавірусу в область був завезений, за нашими гіпотезами це відбулося ще взимку, перед тим масштабним стрибком захворюваності в лютому.

Дійсно, ми спостерігаємо трішки іншу клінічну картину перебігу хвороби, викликаної коронавірусом.

Маємо іншу симптоматику, більше важких форм захворювання і значно більшу кількість виявлених випадків у порівнянні з піком другої хвилі коронавірусу, який в області був минулої осені", – розповіла Тимчик.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, окрім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему.

Щоб запобігти подальшому поширенню вірусу, мешканців регіону закликають дотримуватися карантинних норм та правил самоізоляції.

Наразі в області розпочали роботу мобільні групи, які перевіряють дотримання самоізоляції громадянами.

Попередні дослідження виявили, що мутовані штами коронавірусу є на території Вінницької та Закарпатської областей.

Нагадаємо, що британський штам коронавірусу втричі більш заразний та має короткий інкубаційний період.

Цей штам з’явився у Великій Британії у вересні 2020 року.

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