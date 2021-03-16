Британський штам COVID-19 виявили ще у двох областях України

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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16 березня 2021

Лабораторія на базі німецької клініки Шаріте підтвердила наявність мутованих штамів коронавірусу британського походження, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Результати дослідження 152 зразків з 200 відправлених показали, що мутовані штами є на територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей.

Станом на 4 березня було відомо лише про 2 випадки британського варіанту COVID-19 в Івано-Франківську.

Попередні дослідження з клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів, які походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

 Фото: phonlamai/Depositphotos

Мутованих штамів, які мають південноафриканське або бразильське походження, не знайшли.

Південноафриканський штам COVID-19 стійкіший до деяких вакцин. Зокрема, препарат Novavax на 96% ефективний проти оригінального штаму коронавірусу та лише на 55% – проти південноафриканського. 

А бразильський COVID-штам – утричі заразніший.

Нагадаємо, що британський штам коронавірусу втричі більш заразний та має короткий інкубаційний період – 1-3 дні.

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