У МОЗ повідомили нові дані про побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 в Україні

Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca) на 155 587 вакцинованих проти COVID-19.

Передусім йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час брифінгу 25 березня.

Ще три пацієнти, що отримали щеплення, потребували тимчасового нагляду лікарями або надання відповідної медичної допомоги.

"Це – передбачені реакції і побічні ефекти застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь", – розповів Іващенко.

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Заступник міністра додав, що провакциновані пацієнти, які після щеплення відчувають погіршення самопочуття або стану здоров’я, мають обов’язково звертатися до свого сімейного лікаря або до закладу, в якому провакцинувалися.

Тоді медпрацівники закладу мають повідомити Державний експертний центр про побічну дію внаслідок вакцинації.

Нагадаємо, що перші 30 хвилин після вакцинації людина повинна перебувати під наглядом лікарів, які робили ін’єкцію.

"Саме за цей час найчастіше відбуваються серйозні несприятливі події після імунізації. Ніяких додаткових обмежень не повинно бути. Але стежте за своїм станом здоров’я. Якщо почуваєтеся незвично та некомфортно, зверніться до свого сімейного лікаря", – розповів в інтерв’ю "Українській правді. Життя" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Іващенка, випадок смерті військовослужбовиці в Одеській області, яка померла через 2 дні після щеплення проти коронавірусу, розслідують згідно з протоколами МОЗ.

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