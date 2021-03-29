У Києві не утилізовують залишки вакцини проти COVID-19, це проблема регіонів – КМДА

У Києві немає потреби викидати залишкові дози невикористаної вакцини проти COVID-19, оскільки їх не залишається, заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк "Радіо Свобода".

"У нас немає залишків. Це проблема обласних комісій – коли дев’ять тисяч населення усього-на-всього, де 15 чи 20 лікарів, і вони прийшли, флакон відкрили, сімом зробили щеплення – інших нема, хоч вилий флакон у землю.

Вони там і шукають: як нема людей 80 років, нема – то будь-кого", – каже Животенко.

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Фото: soxwhite.gmail.com/Depositphotos

Водночас у Києві, за його словами, у порівнянні навіть із Київською областю, щеплення залишковими дозами зробили відносно невеликій кількості публічних осіб.

"Зараз людей 80-85 років вакцинуємо. Але, згідно з наказом міністерським, якщо я відкрив флакон, а у мене сьогодні немає людей із цієї категорії – я сміливо беру людей 70-79 років, нема таких – 60-65 років.

На сьогоднішні публічних людей по Києву – 172 (вакциновано – ред.), І переважно серед них люди, які охороняються державою: Кучма, Кравчук, Ющенко...

Трохи проскочило журналістів, коли не було обмеження, що 60 і старше. Але вони це показували по телебаченню, і я був радий їх включати, бо вони демонстрували, що вакцинація – це добре", – додав Животенко.

Довідка: що таке залишкові дози? У кожному флаконі вакцини проти COVID-19 є по 10 доз препарату. Після того, як флакон відкривають, вакцину потрібно використати за шість годин, інакше вона зіпсується. Реклама:

Нагадаємо, станом на 15 березня в Україні утилізували 199 доз.

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