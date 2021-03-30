AstraZeneca перейменувала свою "європейську" вакцину проти COVID-19

Англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від COVID-19 з одноіменною назвою на Vaxzevria, повідомило Європейське агентство лікарських засобів.
Тобто тепер вакцина продаватиметься під торговими марками Covishield (виробництва Serum Institute of India) і Vaxzevria (виробництва AstraZeneca).
Зазначається, що упаковка, маркування та зовнішній вигляд препарату можуть змінитися. Інших змін, зокрема у складі вакцини, не буде.
Причину зміни назви не повідомляють.
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В агентстві медичних продуктів Швеції розповіли, що що назва препарату була змінена 25 березня за заявою самої компанії.
Нагадаємо, вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. У препарату є дві версії – Covishield і тепер вже Vaxzevria.
Різниця між ними – у місці виробництва. Вакцину виробляють одразу дві організації: компанія AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії.
В Україні використовують вакцину Covishield.
Результати 3 фази клінічного дослідження вакцини від AstraZeneca, яке завершилось в США, показують, що у віковій групі 65 років і старше ефективність вакцини становить 80%.
Спершу виробник заявив, що вакцина продемонструвала ефективність 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% – проти тяжкого перебігу хвороби і госпіталізації.
Проте у компанії були вимушені перерахувати дані досліджень, внаслідок чого виявилось, що вакцина ефективна на 76%, замість зазначених раніше 79%.
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