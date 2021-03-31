Вчені дізналися, наскільки вакцина Pfizer проти COVID-19 ефективна для підлітків

Вакцина проти COVID-19 від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США, повідомляє CNN з посиланням на компанію Pfizer.

Серед 1129 учасників, які отримали плацебо, було 18 випадків COVID-19, і жодного випадку серед 1131-го з тих, які отримали вакцину.

У Pfizer розповіли, що побічні ефекти, які спостерігаються у підлітків, аналогічні до тих, які були у людей у віці від 16 до 25 років. Зокрема, біль в місці ін'єкції, втома і жар.

Фото: SyhinStas/Depositphotos

Проте дані дослідження ще не пройшли експертну оцінку.

Pfizer планує найближчим часом передати дані Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для отримання дозволу на щеплення підлітків, оскільки наразі вакцина дозволена в США лише для людей від 16 років і старше.

У Pfizer повідомили, що безпечність вакцини для підлітків допомогла компанії прийняти рішення почати тестування препарату на молодших дітях.

Компанія вже розпочала відповідне дослідження вакцини на дітях у віці від 6 місяців до 11 років. Pfizer має намір залучити до випробування 4644 дітей і очікує результатів до кінця 2021 року.

Нагадаємо, вакцина Pfizer проти COVID-19 довела високу ефективність в реальних умовах.

Дві її дози ефективні на 90% через два тижні після другої ін'єкції. Одна доза ефективна на 80% через два тижні після щеплення.

Це так звана "генетична" вакцини, що містить "інструкції", щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

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