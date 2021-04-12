У Києві врятували чоловіка, який натягнув на член гайку. ФОТО

У Києві чоловік одягнув собі на статевий член гайку і не зміг зняти її самостійно, тому на допомогу прийшли рятувальники та медики, пише Київська служба порятунку у Facebook.
Спершу гайку намагалися зняти фахівці Київської міської клінічної лікарні №3, куди доставили постраждалого, але не зуміли.
Тому медики звернулися до рятувальників, оскільки "порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності".
|Фото: Київська служба порятунку
"Все пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини", – похвалилися рятувальники.
|Фото: Київська служба порятунку
У службі порятунку просять бути обережними, не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.
|Фото: Київська служба порятунку
"Рятувальники, звісно, вас виручать, але обставини можуть бути зовсім різними", – додають у службі.
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