У Києві врятували чоловіка, який натягнув на член гайку. ФОТО

У Києві чоловік одягнув собі на статевий член гайку і не зміг зняти її самостійно, тому на допомогу прийшли рятувальники та медики, пише Київська служба порятунку у Facebook.

Спершу гайку намагалися зняти фахівці Київської міської клінічної лікарні №3, куди доставили постраждалого, але не зуміли.

Тому медики звернулися до рятувальників, оскільки "порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності".

Фото: Київська служба порятунку

"Все пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини", – похвалилися рятувальники.

Фото: Київська служба порятунку

У службі порятунку просять бути обережними, не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.

Фото: Київська служба порятунку

"Рятувальники, звісно, вас виручать, але обставини можуть бути зовсім різними", – додають у службі.

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