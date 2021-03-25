71% українців вважає, що коронавірус – створений штучно. Опитування

71% українців вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус, а 19% – що виник природним шляхом.
Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед тих, хто вважає COVID-19 штучно створеним, 40% думає, що його зробили з метою зменшення кількості населення, 31% – в результаті наукового експерименту, 27% – як бактеріологічну зброю, .
Ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.
Також за останні два місяці зросла кількість тих, хто думають, що перехворіли на COVID-19 – з 16% до 24%.
Серед тих, хто вважає, що хворів, половина мали позитивний тест на коронавірус, майже стільки ж мали симптоми але не робили тест.
Серед тих, хто переніс COVID-19, 42% мали легкий перебіг хвороби, 45% – середній і 13% – важкий.
Дослідження провели упродовж 18-19 березня 2021 року. Всього у форматі телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера опитали 1500 респондентів віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я виключили гіпотезу про лабораторне походження COVID-19.
Експерти вважають, що коронавірусна інфекція COVID-19 має природне походження.
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