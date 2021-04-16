У Моршині заради експерименту вакцинують проти COVID-19 більшість дорослих одночасно

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 квітня 2021

У Моршині Львівської області одночасно вакцинують проти коронавірусної хвороби більшість дорослого населення. 

На це виділять понад 2 тисячі доз вакцини CoronaVac.

Таким чином у місті проведуть експеримент, щоб проаналізувати ефективність щеплення від інфекцій в окремому населеному пункті. 

Варто зазначити, що це пілотний проєкт вакцинації  Міністерства охорони здоров'я. 

Про його запуск розповіли у Львівській обласній адміністрації. 

За їхніми словами, це можливість позачергово провакцинувати жителів і створити  безпечні умови для туристів. 

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

У департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА наголошують, що в області за вказівкою МОЗ також розробляють  програми постковідної реабілітації пацієнтів. 

"Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. 

За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів. 

Працівники Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня" проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку. 

Ми зі свого боку підтримали цей проєкт", - розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Зараз у Моршині проживає 4239 осіб, проєктом передбачено вакцинацію більшості населення.

У Львівському обласному лабораторного центру з епідеміологічних питань розповіли, що загалом у першій партії  до області надійшло  11 240 доз вакцини  CoronaVac.

З них 2400 доз виділять для жителів Моршина. 

Всього проєкт триватиме 2 тижні. Взяти участь у ньому можуть дорослі віком від 18 років.

Для підготовки та проведення масової вакцинації жителів міста  залучать дві бригади пункту щеплення КНП "Моршинська міська лікарня", а також  виїзну мобільну  бригаду з вакцинації КНП "Стрийська ЦРЛ".

Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня".

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