У Моршині заради експерименту вакцинують проти COVID-19 більшість дорослих одночасно

У Моршині Львівської області одночасно вакцинують проти коронавірусної хвороби більшість дорослого населення.
На це виділять понад 2 тисячі доз вакцини CoronaVac.
Таким чином у місті проведуть експеримент, щоб проаналізувати ефективність щеплення від інфекцій в окремому населеному пункті.
Варто зазначити, що це пілотний проєкт вакцинації Міністерства охорони здоров'я.
Про його запуск розповіли у Львівській обласній адміністрації.
За їхніми словами, це можливість позачергово провакцинувати жителів і створити безпечні умови для туристів.
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У департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА наголошують, що в області за вказівкою МОЗ також розробляють програми постковідної реабілітації пацієнтів.
"Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей.
За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів.
Працівники Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня" проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку.
Ми зі свого боку підтримали цей проєкт", - розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Зараз у Моршині проживає 4239 осіб, проєктом передбачено вакцинацію більшості населення.
У Львівському обласному лабораторного центру з епідеміологічних питань розповіли, що загалом у першій партії до області надійшло 11 240 доз вакцини CoronaVac.
З них 2400 доз виділять для жителів Моршина.
Всього проєкт триватиме 2 тижні. Взяти участь у ньому можуть дорослі віком від 18 років.
Для підготовки та проведення масової вакцинації жителів міста залучать дві бригади пункту щеплення КНП "Моршинська міська лікарня", а також виїзну мобільну бригаду з вакцинації КНП "Стрийська ЦРЛ".
Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП "Моршинська міська лікарня".
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