В Україні впровадять реабілітацію для пацієнтів після COVID-19. Що про це відомо

В Україні запровадять реабілітацію для людей, які перенесли COVID-19 – Міністерство охорони здоров'я розробило відповідний стандарт, але ще його не затвердило.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 12 квітня.

"В окремих випадках COVID-19 протікає безсимптомно, але часто розвивається пневмонія, дихальна недостатність, вражаються інші системи і органи.

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Це захворювання поліорганне, оскільки є ураження і ускладнення зі сторони серцево-судинної, нервової, ендокринної системи, а також проявляються в значній кількості психоемоційні розлади.

Після лікування необхідне тривале спостереження для виявлення можливих ускладнень і реабілітація для відновлення функцій дихальної, серцево-судинної системи, збереження психічного здоров’я", – розповіла Микичак.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Особливо йдеться про пацієнтів, які перенесли COVID-19 у важких та середньо-важких формах.

За словами Микичак, у міністерстві вже напрацювали відповідні рекомендації з урахуванням світового досвіду.

Зокрема, у співпраці з Державним експертним центром МОЗ розробило стандарт медичної допомоги "Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та реконвалесцентів".

"Цей стандарт надіслано для опрацювання, обговорення в регіональні департаменти охорони здоров’я і буде найближчим часом погоджений в структурних підрозділах і відповідних відомствах", – додала заступниця МОЗ.

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Також міністерство сформувало пропозиції до Національної служби здоров’я щодо запровадження нового пакету медичних послуг з реабілітації пацієнтів після COVID-19.

Це означає, що реабілітаційна допомога фінансуватимуться державою.

У МОЗ також мають визначити і затвердити мережу санаторно-курортних закладів та закладів охорони здоров’я, які зможуть надати відповідну спеціалізовану допомогу.

"МОЗ доручило керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я забезпечити осіб, які перенесли середню і важку форму COVID-19, послугами з реабілітації.

А також визначити і затвердити мережу закладів охорони здоров’я, зокрема, санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування для забезпечення доступу усім пацієнтам до спеціалізованої допомоги, а також скеровувати до санаторіїв МОЗ, які наказом від 6 квітня отримали доручення приймати профільних пацієнтів", – розповіла Микичак.

Пацієнти зможуть отримувати реабілітаційну допомогу після COVID-19 за скеруванням сімейного лікаря.

Коли відповідні послуги стануть доступними, наразі невідомо.

Нагадаємо, 70% українців, які перехворіли на британський штам COVID-19, потребують лікування від постковіду.

Симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

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