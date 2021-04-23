Скільки вакцин з нової партії AstraZeneca виділять на повторні щеплення

Частина вакцин з партії препарату AstraZeneca-SKBio, яку Україна отримала 23 квітня, буде виділена для щеплення другою дозою.

Зокрема на ці потреби планують виділити близько 10 тисяч доз препарату.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.

Загалом в Україну надійшло 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва.

"Стосовно кількості людей, які будуть щепитися другою дозою – це орієнтовно близько 10 тисяч осіб, які будуть потребувати другого щеплення в травні 2021 року", – пояснив Ляшко.

Фото stalnyk/Depositphotos

За словами санітарного лікаря, незабаром країна отримає ще понад мільйон доз вакцини AstraZeneca.

Це допоможе здійснити всі заплановані повторні щеплення препаратом.

"Впродовж травня, як мінімум в рамках глобальної ініціативи COVAX, в нас очікується поставка близько 1, 4 млн доз вакцини AstraZeneca.

Тому всі, хто щепився впродовж лютого-квітня, спокійно отримають своє друге щеплення впродовж травня-липня", – додав він.

Заступник міністра розповів, що на регіональні склади вакцину почнуть доставляти 25 квітня.

Після оформлення документів її направлять до кабінетів щеплень.

Санітарний лікар запевнив, що щеплення в більшості регіонів розпочнеться 28 квітня.

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