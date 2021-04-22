У МОЗ розповіли, кому дістанеться нова партія вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

Дарія Поперечна УП.Життя
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22 квітня 2021

Нова партія вакцини проти COVID-19 виробника AstraZeneca, яка надійде в Україну 23 квітня, буде розподілена для двох напрямків. 

Зокрема невелику частину вакцин у Міністерстві охорони здоров'я планують виділити на щеплення другою дозою.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". 

За його словами, препарат з цієї партії для повторного щеплення отримають пацієнти, які вакцинувалися в лютому. 

"Ми хочемо залишити певну невеличку частину для другого щеплення – те, що у нас припадає на останні дні травня. 

Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому. 

Тобто через 90 днів, починаючи з 23 травня, треба робити другу дозу", – сказав Степанов.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

Загалом Україна отримає 367 тисяч доз вакцини, виробленої на південнокорейському майданчику.

Частину препарату, який прибуде вранці 23 квітня, також розподілять по регіонах. 

"Вона (вакцина – УП) йде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з тими етапами вакцинації, які йдуть: люди, які входять до груп ризику, люди старші 60 років", – додав очільник відомства. 

Варто зауважити, що раніше у МОЗ обіцяли, що вакцини AstraZeneca для другого щеплення вистачить всім, хто щепився першою дозою індійського препарату. 

Станом на 22 квітня першою дозою вакцини проти коронавірусної хвороби провакцинували 491 877 людей. 

А обидві дози отримали лише 5 осіб. 

Наразі в Україні щеплення проти COVID-19 проводиться трьома препаратами компаній: AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

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