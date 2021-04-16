У МОЗ розповіли, кого першого щепитимуть вакциною від Pfizer

16 квітня Україна отримала партію вакцини Comirnaty від виробника Pfizer-BioNTech в рамках міжнародної ініціативи COVAX.
Цим препаратом першочергово будуть вакцинувати персонал і мешканців будинків для літніх людей.
Наступні у черзі на щеплення вакциною Comirnaty – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
Про такий розподіл препарату повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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Фото alexraths/Depositphotos
Наразі в Україну прибуло 117 тисяч доз цієї вакцини.
У відомстві наголошують, що за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії у 117 тис. доз.
Вакцинація препаратом буде проводитися з інтервалом у 25 днів.
Перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться в Україні 18 квітня.
Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що країна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19.
Детальніше про особливості та характеристики вакцини від Pfizer-BioNTech можна прочитати за посиланням.
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