У МОЗ розповіли, кого першого щепитимуть вакциною від Pfizer

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 квітня 2021

16 квітня Україна отримала партію вакцини Comirnaty від виробника Pfizer-BioNTech в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Цим препаратом першочергово будуть вакцинувати персонал і мешканців будинків для літніх людей. 

Наступні у черзі на щеплення вакциною Comirnaty – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Про такий розподіл препарату повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 

 Фото alexraths/Depositphotos

Наразі в Україну прибуло 117 тисяч доз цієї вакцини. 

У відомстві наголошують, що за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії у 117 тис. доз.

Вакцинація препаратом буде проводитися з інтервалом у 25 днів. 

Перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться в Україні 18 квітня. 

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що країна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

Детальніше про особливості та характеристики вакцини від Pfizer-BioNTech можна прочитати за посиланням. 

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