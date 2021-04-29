Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року

Експериментальні таблетки від Pfizer для лікування COVID-19 при перших ознаках можуть з’явитися у доступі до кінця 2021 року, повідомив CNBC генеральний директор компанії Альберт Бурла.
Вони можуть стати першим засобом проти коронавірусу, оскільки наразі не існує ліків проти COVID-19. Медики застосовують препарати проти інших хвороб, які допомагають інфікованим одужати.
Розробка Pfizer належить до класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Вони пригнічують фермент, який необхідний вірусу для розмноження в клітинах людини.
Інгібітори протеази використовуються для лікування інших вірусних патогенів, як-от ВІЛ та гепатит С.
Альберт Бурла розповів, що компанія тестує два противірусні препарати: один вводиться внутрішньовенно, інший – перорально.
За його словами, Pfizer приділяє особливу увагу варіанту у пігулках, оскільки він дає кілька переваг, основна з яких – можливість лікуватися вдома.
|Фото: lunamarina/Depositphotos
Компанія у березні розпочала ранні клінічні дослідження цього препарату.
Якщо вони пройдуть успішно і Управління з продовольства і медикаментів США схвалить ліки, до кінця року вони зможуть бути доступними по всій території США.
Але коли препарат пошириться за межами країни – невідомо.
Нагадаємо, Pfizer спільно з німецьким виробником ліків BioNTech розробили вакцину проти COVID-19, якою, зокрема, щеплюють українців.
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