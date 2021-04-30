Ляшко просить повідомляти про черги в пунктах щеплення проти COVID-19 на гарячу лінію

Якщо біля пунктів щеплення, де вакцинують проти COVID-19, ви побачили великі черги та скупчення людей, головний санітарний лікар Віктор Ляшко просить повідомити про це на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я.

Її номер: 0 800 505 201.

За допомогою відповідних повідомлень МОЗ планує вчасно відреагувати на ситуацію.

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"У пунктах щеплення, в яких я перебував, процес добре організований і черги – відсутні. Але я знаю, що так відбувається не всюди.

Якщо ви бачите великі черги, скупчення біля пунктів щеплення, повідомляйте, будь ласка, на гарячу лінію, щоб ми могли спільно з департаментами охорони здоров’я вчасно відреагувати і правильно вибудувати процес вакцинації на пунктах щеплення", – сказав Ляшко на брифінгу 30 квітня.

Фото: LDProd/Depositphotos

Нагадаємо, з 28 квітня в країні розпочали роботу 2127 пунктів щеплення проти COVID-19.

Наразі у пунктах вакцинують людей віком від 65 років, а також тих, хто має щепитися другою дозою.

Вакцинацію проводять препаратом від компанії AstraZeneca (SKBio), виробленим на південнокорейському майданчику.

Ось 4 способи, як записатися на вакцинацію проти COVID-19.

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