Ляшко просить повідомляти про черги в пунктах щеплення проти COVID-19 на гарячу лінію

Якщо біля пунктів щеплення, де вакцинують проти COVID-19, ви побачили великі черги та скупчення людей, головний санітарний лікар Віктор Ляшко просить повідомити про це на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я.
Її номер: 0 800 505 201.
За допомогою відповідних повідомлень МОЗ планує вчасно відреагувати на ситуацію.
"У пунктах щеплення, в яких я перебував, процес добре організований і черги – відсутні. Але я знаю, що так відбувається не всюди.
Якщо ви бачите великі черги, скупчення біля пунктів щеплення, повідомляйте, будь ласка, на гарячу лінію, щоб ми могли спільно з департаментами охорони здоров’я вчасно відреагувати і правильно вибудувати процес вакцинації на пунктах щеплення", – сказав Ляшко на брифінгу 30 квітня.
|Фото: LDProd/Depositphotos
Нагадаємо, з 28 квітня в країні розпочали роботу 2127 пунктів щеплення проти COVID-19.
Наразі у пунктах вакцинують людей віком від 65 років, а також тих, хто має щепитися другою дозою.
Вакцинацію проводять препаратом від компанії AstraZeneca (SKBio), виробленим на південнокорейському майданчику.
Ось 4 способи, як записатися на вакцинацію проти COVID-19.
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