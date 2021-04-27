В Україні збільшили кількість місць, де можна вакцинуватися проти COVID-19

В Україні збільшили кількість пунктів щеплення, де можна вакцинуватися проти COVID-19.

Зокрема з 28 квітня в країні буде функціонувати 2127 таких пунктів для імунопрофілактики.

Про це повідомили на офіційному сайті про вакцинацію проти COVID-19 в Україні.

Зазначається, що всі пункти щеплень утворюються при надавачах медичних послуг.

Фото belchonock/Depositphotos

Вони також обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі у таких пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком старше 65 років, а також людей, які повинні отримати повторне щеплення другою дозою.

Вакцинацію цих категорій населення будуть проводити препаратом виробництва компанії AstraZeneca (SKBio), виробленим на південнокорейському майданчику.

Зокрема на повторні щеплення планують виділити близько 10 тисяч доз препарату.Загалом в Україну надійшло 367 тисяч доз цієї вакцини.

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