Вчені з'ясували, чи впливає група крові на ризик зараження та перебіг COVID-19

Група крові не впливає на ризик зараження та важкість перебігу COVID-19.
Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації JAMA.
На початку пандемії деякі звіти припускали, що люди з II групою крові (А) нібито більш сприйнятливі до COVID-19, а з І (О) – менш.
Але новий огляд даних майже 108000 пацієнтів США не виявив жодного зв'язку між групою крові і ризиком заразитися та важко переносити COVID-19.
|Фото: bluebay2014/Depositphotos
З'ясувалося, що група крові не пов'язана з сприйнятливістю або тяжкістю захворювання, а також з виявленням вірусу в організмі, госпіталізацією або потраплянням в реанімацію.
Автори дослідження підкреслили, що групи крові B і AB (III і IV групи) так само, як і І та ІІ групи, не пов'язані з ризиками COVID-19.
"Я завжди говорив, що вся ця історія з групами крові – це великий галас з нічого", – сказав доктор Аарон Глатт, епідеміолог лікарні в Оушенсайд при медкомплексі Маунт-Сінай в США.
Нагадаємо, до груп ризику COVID-19 належать люди похилого віку, а також люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, зокрема:
- з хронічною хворобою легень або астмою;
- із серйозними серцевими захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю та захворюваннями печінки, муковісцидозом;
- з ВІЛ/СНІД;
- онкохворі тощо.
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