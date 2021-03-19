Чому після вакцинації можна заразитися COVID-19?

15 березня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус – через два тижні після того, як щепився проти COVID-19.

Після такого "жарту долі" з’явилися питання щодо якості вакцини Covishield (AstraZeneca) та чому після вакцинації все ще можна захворіти.

Коротка відповідь: так, можна, і не лише після вакцини Covishield.

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Чому так трапляється, допомогли розібратися Міністерство охорони здоров’я, Центр з контролю та профілактики захворювань США, видання The Conversation та The Atlantic.

Фото: Subbotina/Depositphotos

Причина №1: у вас не встиг сформуватися імунітет

Вакцини проти COVID-19 вчать імунну систему розпізнавати коронавірус і боротися з ним.

Зазвичай після вакцинації організму потрібно два тижні для створення захисту (імунітету) від коронавірусу.

Це означає, що людина все ще може заразитися COVID-19 до або відразу після вакцинації, а потім захворіти, тому що у вакцини не було достатньо часу для формування захисту.

Люди вважаються повністю захищеними через два тижні після другої дози вакцини Pfizer-BioNTech або Moderna COVID-19.

Одна доза вакцини Covishield, яку отримав Віктор Ляшко, захищає на 76%, починаючи з 22-го дня після щеплення, по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

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А у головного санітарного лікаря симптоми з’явилися на 13 день.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика вірогідність того, що ви все одно захворієте.

Але в цьому випадку ви наймовірніше перенесете захворювання легко і без ускладнень", – запевняють у МОЗ.

Насправді, вчені й не очікували, що вакцини повністю захистять від зараження вірусом, пояснює Стівен Томас, головний дослідник-координатор клінічних випробувань вакцини Pfizer-BioNTech.

"Я не думаю, що це можливо або правдоподібно. Більшість вакцин працюють, навчаючи організм запобігати розмноженню вірусу.

Зазвичай вони не запобігають зараженню людини; вони просто роблять інфекцію менш серйозною і дозволяють організму швидше її позбутися", – розповів Томас.

Причина №2: вам не пощастило

Жодна вакцина проти COVID-19 не запобігає зараженню повністю, і ви все ще можете інфікуватися після вакцинації. Але ваші шанси захворіти серйозно дорівнюють практично нулю.

Можна подумати, що вакцини працюють як щит, повністю блокуючи вірус, але в більшості випадків вакцинована людина захищена від хвороби, але не обов'язково від інфікування.

Наприклад, коли вакцина ефективна на 95%, це означає, що 95% людей можуть:

або бути повністю захищені від інфекції,

або можуть заразитися, але перенесуть хворобу безсимптомно, тому що їхня імунна система дуже швидко знищить вірус.

Решта 5% вакцинованих людей в разі контакту з вірусом можуть заразитися і захворіти, але вкрай малоймовірно, що вони будуть госпіталізовані.

Вакцинація не захищає вас на 100% від зараження, але вона дає вашій імунній системі величезні переваги над коронавірусом.

Фото: baburkina/Depositphotos

Ні, від вакцини заразитися не можна

Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, оскільки жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу.

"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка.

Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу.

Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", – пояснюють у МОЗ.

Загальна слабкість або підвищення температури − це звичайна реакція на вакцину. Ці симптоми зникнуть через кілька днів після щеплення.

То що робити, щоб не заразитися коронавірусом після вакцинації?

Плану, який на 100% може убезпечити вас від інфікування, немає.

Як казав Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя", потрібно з посмішкою продовжувати жити своїм звичним соціальним життям, але носити маску, часто мити руки та дотримуватися соціальної фізичної дистанції.

У Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендації дещо детальніші.

Якщо з моменту щеплення пройшло менше 2 тижнів або вам все ще потрібно отримати другу дозу, ви НЕ повністю захищені.

Продовжуйте дотримуватися всіх заходів профілактики, поки ви не будете повністю вакциновані, радять у CDC.

Навіть якщо ви пройшли повну вакцинацію, ви все одно повинні дотримуватися заходів безпеки, наприклад, носити маску, перебувати на відстані не менше 1,5 м від інших, уникати скупчення людей і погано вентильованих приміщень.

Якщо у вас є симптоми COVID-19, вам потрібно пройти обстеження і залишатися вдома ізольованими від інших.

Що можна:

📍 Ви можете збиратися в приміщенні з повністю вакцинованими людьми без маски.

📍 Ви можете збиратися в приміщенні з нещепленими людьми з іншої сім'ї (наприклад, відвідуючи родичів, які живуть разом) без масок, якщо тільки у кого-небудь з цих людей або у тих, з ким вони живуть, немає підвищеного ризику серйозного захворювання COVID- 19.

📍 Якщо ви були поруч з кимось, хто хворий COVID-19, вам не потрібно триматися подалі від інших або проходити тестування, якщо у вас немає симптомів.

Однак, якщо ви живете в груповому середовищі, наприклад, у виправній установі, і перебуваєте поруч з кимось, у кого є COVID-19, вам все одно потрібно триматися подалі від інших протягом 14 днів і пройти тестування, навіть якщо у вас немає симптомів.

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