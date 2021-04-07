Степанов розповів, скільки треба робити щеплень проти COVID, щоб охопити 70% населення до кінця року

Мінімальна кількість щеплень проти COVID-19, яку потрібно зробити, щоб охопити 70% українців до кінця року, становить майже 6 млн уколів на місяць або 270 тисяч на добу без вихідних.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів 7 квітня.

"В проєкті національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць або 270 тисяч на добу без вихідних.

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Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління", – сказав Степанов.

Фото: SSilver/Depositphotos

Водночас голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що за Національним планом вакцинації потрібно щеплювати щонайменше 3 млн людей за місяць – тобто удвічі менше, ніж говорив Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що в Україні зараз є 11,5 тисяч кабінетів для щеплень. І якщо в одному кабінеті можуть робити до 40-50 щеплень, то країна здатна робити до 450-500 тисяч щеплень на добу.

Станом на 6 квітня проти COVID-19 вакцинували 15 585 громадянам. Із 24 квітня щеплено 320 263 людини, з них обидві дози вакцини отримали 2.

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