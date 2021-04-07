Вакцина проти COVID-19 може з'явитися у продажу пізніше очікуваного терміну – Радуцький

Вакцина проти COVID-19 може з’явитися на комерційному ринку пізніше літа 2021 року, хоча міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозував "до літа".

Так вважає голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Про це він розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Міністр говорив, що не раніше літа, але я думаю, що пізніше. Поки виробники офіційно заявили, що вони торгують лише з державами.

Є мільйон бажаючих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби завершуються нічим, тому, що всі виробники просять лист від уряду, що він на це погоджується.

Уряд України, як і будь-який інший уряд, такого листа не дасть", – сказав Радуцький.

Фото: eduterrataca/Depositphotos

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя" взагалі не зміг назвати приблизних дат, коли вакцина проти COVID-19 з’явиться у продажу в Україні.

"Я не можу цього сказати. Тут багато залежить від різних факторів", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Україна, окрім Covishield (AstraZeneca), поки що планує використовувати ще 3 вакцини проти COVID-19: Pfizer, Sinovac та Novavax.

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