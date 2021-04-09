В Україні легалізували використання медичного канабісу, але не всього

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідну постанову від 7 квітня опублікували на урядовому порталі.

У документі зазначено, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", – йдеться у документі.

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Нагадаємо, що торік нардепи публічно оголосили, що законопроект по легалізації медичного канабісу не потрібен.

Для цього достатньо постанови Кабінету міністрів, яка переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих.

Наразі в постанові зазначено два препарати на основі канабісу:

"Набілон" – застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти);

"Набіксімолс" ("Сатівекс") – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі.

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