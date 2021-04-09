В Україні легалізували використання медичного канабісу, але не всього

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідну постанову від 7 квітня опублікували на урядовому порталі.

У документі зазначено, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

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"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", – йдеться у документі.

Фото yellow2j/Depositphotos

Нагадаємо, що торік нардепи публічно оголосили, що законопроект по легалізації медичного канабісу не потрібен.

Для цього достатньо постанови Кабінету міністрів, яка переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих.

Наразі в постанові зазначено два препарати на основі канабісу:

"Набілон" – застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти);

"Набіксімолс" – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі.

За словами голови благодійної організації "100% Життя" Дмитра Шерембея, препарати які включені до цього переліку коштують дуже дорого – $2055 та $640 відповідно.

Крім того, в своїй основі вони містять лише хімічну копію канабісу.

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"Постанова Кабінету Міністрів легалізує ввезення в Україну лише двох препаратів, які містять хімічну копію канабісу, та геть лишає пацієнтів надії на ліки з канабісу.

Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки із неї коштуватимуть 20 доларів, замість 600 та 2000 – як це відбувається із Дронабінолом та Набіксімолсом, зазначеними в постанові?

Це нагадує мені, як зробити штучний бензин та продавати його за 600 доларів за літр, у той час, коли є нафта, та з неї можна робити бензин за доллар", – пояснює Дмитро у коментарі "Українській правді. Життя".

Глава організації також зауважує, що до короткого списку не увійшов препарат "Епідіолекс" – це ліки від фармрезістентної епілепсії. Їх потребує 18 тисяч дітей в Україні.

На думку Дмитра, ця постанова лобіює інтереси окремих фармкомпаній.

"Це чисто лобістські дії МОЗ, які відстоюють в Україні інтереси лише двох виробників, замість того, щоб дозволити усім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу", – розповідає очільник організації.

При цьому заступник міністра охорони здоров‘я Ігор Іващенко у коментарі "Українській правді. Життя" стверджує, що виробники лікарських засобів, які містять у своєму складі ізольований канабідіол, можуть звертатися за реєстрацією до "Державного експертного центру".

"Епідіолекс" – це торгова назва лікарського засобу який містить у своєму складі ізольований канабідіол.

Відповідно до Постанови, всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини.

Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються.

Виробники "Епідіолексу" уже можуть звертатися до "Державного експертного центру" для отримання реєстрації", – пояснює Іващенко.

Нагадаємо, що медичний канабіс – це лікарський засіб, який має знеболювальний, релаксуючий та протисудомний ефекти.

Такі пігулки, суспензії, спреї або суцвіття застосовуються лише за призначенням лікаря.

Наразі кількість хворих в Україні, яким потрібні препарати на основі медичного канабісу, складає 2 мільйони людей.

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