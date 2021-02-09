Що передбачає законопроєкт про легалізацію канабісу в Україні

Чи зможе Україна повторити мультимільярдний ринок канабісу в Канаді чи Нідерландів?

Першим кроком може стати легалізація вирощування і використання каннабісу.

Законопроєкт 4553, який зареєстровано у грудні 2020 року у Верховній раді, а з січня 2021-го – знаходиться на розгляді у профільному Комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, є черговою спробою відповісти на дискусію останніх років: то бути легалайзу чи ні?

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Розбираємось у ключових положеннях законопроєкту, та порівнюємо їх із правовим режимом в Нідерландах та Канаді.

Використання канабісу в медичних цілях

Україна:

Дозволяється використання медичного канабісу для дорослих та неповнолітніх осіб за наявності рецепту лікаря, згоди опікунів/батьків та інформованої згоди самого пацієнта.

Канада:

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Дозволяється використання медичного канабісу для дорослих та неповнолітніх осіб за наявності рецепту лікаря, який може діяти максимум 1 рік.

Не можна використовувати один і той самий рецепт в різних аптеках.

Конопляна олія – це медичний засіб. Фото EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Нідерланди:

Дозволяється використання медичного канабісу для дорослих та неповнолітніх осіб за наявності рецепту лікаря.

Наразі доступні 5 видів канабісу, де наявний тетрагідроканабінол (ТГК), а також конопляна олія (і це вважається недостатнім вибором).

Вміст канабісу, придатного до використання в медичних цілях

Україна:

Лікарські коноплі – вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) перевищує 1% (і це ключове положення власне лігалайзу).

Конопля, яка використовується для промислових цілей – менше 1% ТКГ.

Кількість канабісу, який особа може мати при собі, не встановлюються в законопроекті (а дарма).

Канада:

Кількість ТГК може різнитись залежно від сорту коноплі, а також залежно від рецепту лікаря.

При собі хвора особа може мати до 150 грам, або дозу, яка розрахована на 30 днів за рецептом.

Нідерланди:

Кількість ТГК різниться залежно від виду препарату (максимальний розмір ТГК – 22%, мінімальний – менше 1%).

Допустима кількість, яку можна використовувати особа, встановлюється рецептом лікаря.

Провадження господарської діяльності

Україна:

Необхідна ліцензія, що видається на п’ять років. Ліцензії на культивування лікарських конопель видаються у розрахунку: одна ліцензія – на одну тисячу рослин.

Культивування лікарських конопель для цілей, визначених ліцензією, здійснюється виключно в умовах закритого ґрунту виключно з використанням кондиційного насіння чи садивного матеріалу.

Промислові коноплі можна вирощувати і в умовах відкритого, і в умовах закритого грунту.

Канада:

Виробництво у промислових обсягах потребує ліцензування.

Вирощування незначної кількості для власних медичних цілей не потребує ліцензії, однак слід зареєструватись у Health Canada. Особи повинні вказати у своїй заявці, чи мають намір виробляти рослини марихуани в приміщенні, на відкритому повітрі, або частково в приміщенні/частково на відкритому повітрі.

Особи, які бажають виробляти продукцію на відкритому повітрі, повинні підтвердити, що "виробнича площа не знаходиться поруч зі школою, громадським майданчиком, дитячим садочком чи іншим громадським місцем", яке переважно відвідують діти.

Нідерланди:

Тут державна монополія. За виробництво медичної коноплі в Нідерландах відповідальний урядовий офіс Bureau Medicinale Cannabis (Управління з лікарської коноплі).

Він є монополістом у цій сфері, і є відповідальним за виробництво конопель для медичних та наукових цілей.

Використання коноплі у наукових та навчальних цілях

Україна:

У наукових та навчальних цілях дозволяється:

культивування коноплі, яка не містить небезпечних речовин типу ТГК, в необмеженій кількості;

культивування інших рослин роду коноплі виключно в умовах закритого ґрунту;

придбання, ввезення на територію України, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – у малих кількостях;

виготовлення з коноплі лікарських засобів, призначених для клінічних досліджень.

Канада та Нідерланди: Дозволяється використання коноплі для наукових та навчальних цілей.

Вирощування коноплі вдома (у приміщенні)

Україна:

Дозволяється вирощування 4 рослин в умовах закритого ґрунту виключно для власного медичного використання на підставі медичного висновку та рецепту лікаря, за яким призначено такій особі лікарські засоби.

Обов’язково повідомляється орган виконавчої влади про таке вирощування.

Національна поліція може перевіряти дотримання такою особою законодавства про наркотичні засоби.

Канада:

Особи можуть зареєструватися в Health Canada для того, щоб виробляти обмежену кількість для своїх власних медичних цілей (необхідний рецепт лікаря).

Нідерланди:

Забороняється вирощування коноплі пацієнтами.

Цікаво, що поки в Канаді у справі Allard v. Canada суд встановив, що вимога стосовно того, що індивіди можуть отримувати канабіс лише від ліцензованих виробників є порушенням прав осіб (люди, яким необхідний канабіс не мали достатнього доступу до продукту через це), то в Україні суд вперше виправдав за вирощування канабісу для лікування.

Таке порівняння правового режиму дозволяє мати стриманий оптимізм щодо перспективи легалайзу в Україні.

Дійсно, прийняття проєкту 4553 легалізує виробництво медичного канабісу і забезпечить підстави для створення і внутрішнього ринку, і експортного товару.

Зрештою, коноплі – це українська традиція.

Владислав Власюк, адвокат, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина cendeced/Depositphotos

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