Жінці в Італії випадково вкололи 6 доз вакини Pfizer проти COVID-19

В Італії 23-річній жінці помилково ввели 6 доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

Медпрацівниця випадково наповнила шприц цілим флаконом вакцини, що містить в 6 доз, і усвідомила свою помилку тільки після того, як було зробила укол пацієнтці.

Сталося це 9 травня, розповіла прессекретарка лікарні Даніелла Джанеллі, пише CNN.

"Вона побачила п'ять порожніх шприців і усвідомила свою помилку", – сказала прессекретарка.

Після цього медики упродовж доби спостерігали за жінкою та виписали її 10 травня.

Фото: deagreez1/Depositphotos

За словами Джанелл, пацієнтка перебуває в "доброму здоров'ї" без будь-яких супутніх захворювань.

"Лікарі будуть продовжувати контролювати імунну відповідь пацієнта на "масивну дозу вакцини", – розповіла Джанеллі.

Вона додала, що пацієнтка мала право отримати вакцину, тому що працює інтерном у психологічному відділенні лікарні.

У медзакладі розпочали внутрішнє розслідування, однак прессекратарка зазначила, що це було це могла бути людська ненавмисна помилка.

Нагадаємо, вакцина Pfizer проти COVID-19 – це так звана "генетична" вакцина, що містить "інструкції", щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Дві її дози ефективні на 90% через два тижні після другої ін'єкції.

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