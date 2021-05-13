Метелик всередині нас: ПОДКАСТ про здоров'я щитоподібної залози

Всередині нас є маленький метелик. Ні, не той, що у закоханих в животі. Цей у районі шиї, і має він назву – щитоподібна залоза.

Цей орган дійсно за формою нагадує метелика і дуже драматично впливає на якість нашого життя, але наука навчилась компенсувати збої у його роботі.

У новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з ендокринологом Марією Черенько ми відповідаємо на найбільш розповсюджені питання, які стосуються здоров'я щитоподібною залози:

Що у подкасті:

Які аналізи дійсно важливі для перевірки здоров'я щитоподібної залози, а які – марна трата грошей.

Кому важливо пити добавки з йодом та чому йодована сіль повинна стояти на столі у кожній хаті.

Хто в зоні ризику раку щитоподібної залози?

Чи варто лікувати "підвищені антитіла"?

Чи можна звикнути до гормонів та чи можна без них обійтися?

А ще ми поговорили про зайву вагу та розлади щитоподібної залози.

Щитоподібна залоза та гормони

Без щитоподібної залози ми не можемо нормально функціонувати.

Але ця фраза потребує уточнення: існувати ми не можемо без гормону Т4 (тироксину), який виробляє щитоподібна залоза.

"Якщо перед людиною стоїть питання видалення щитоподібної залози, як правило – це шок. Як я буду жити?

Насправді в сучасному світі навіть після видалення цього органу ви можете жити довго, щасливо та повноцінно.

Таблетка тироксину абсолютно еквівалентна тому гормону, який виробляє наша щитоподібна залоза", – зазначає ендокринолог.

Щитоподібна залоза виробляє також інші гормони:

Т3 (трийод тиронін), але прийом таблетки і його може компенсувати – в організмі Т4 (тироксин) конвертується в Т3.

кальцитонін, який еволюційно людині він вже не потрібен, а колись слугував для зниження рівня кальцію в крові.

"Невідомо, чому ця функція більше не актуальна, але проведено багато досліджень щодо того, що трапляється з людиною, якщо цього гормону в неї немає.

Як виявилось – нічого особливого не відбувається.

І для нас кальцитонін залишається важливим лише як онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози", – уточнює Марія Черенько.

Таблетка тироксину абсолютно еквівалентна тому гормону, який виробляє наша щитоподібна залоза.

Фото Shidlovski/Depositphotos

Від чого залежить здоров'я щитоподібної залози і як його підтримувати

Напевно більшість людей чула, що сіль краще їсти йодовану.

Ендокринолог підтверджує: "Достатня кількість йоду зменшує ризики аутоімунних процесів.

Проблема виникає тоді, коли ми то приймаємо йод, то ні. Такий підхід шкодить щитоподібній залозі".

Марія Черенько уточнює, що "сіль може бути будь-яка – морська, гімалайська, екстра".

"Головне – йодована.

Наразі сіль йодується йодатом калія, це стабільна молекула, яка не руйнується навіть за термічної обробки", – рекомендує лікарка.

Важливість споживання такої солі обумовлена тим, що Україна є йододефіцитним регіоном.

За поясненням ендокринолога, це довели шляхом популяційних досліджень, коли вміст йоду вимірювали декілька разів у сечі великої кількості людей.

"Вимірювати йод особисто у себе – не має сенсу. Це дуже мінливий показник, тому це буде марна трата вашого часу та грошей.

Ми просто приймаємо факт, що нам всім не вистачає йоду.

І це стосується навіть південних регіонів України.

Я часто чую від людей, які живуть біля моря, що йод їм не потрібен.

Це не так. Доведено давно, і не лише в Україні – навіть в скандинавських країнах, де є близькість до моря і велике споживання риби, у людей є йододефіцит.

В інших країнах давно введена державно програма йодування солі та навіть води центрального постачання".

Є групи населення, яким однієї йодованої солі недостатньо і варто призначати добавки йоду.

А саме:

вагітні жінки;

жінки, які планують вагітність (прийом йоду варто розпочати за три місяці до можливого зачаття);

жінки, які годують грудьми.

"Для чого це потрібно? Мама – це основне джерело йоду для дитини.

Йод потрібен дитині для функціонування її щитоподібної залози. Немає йоду – немає "бензину" для цього органа", – каже ендокринолог.

Інколи йод додатково варто споживати підліткам або людям, які мають збільшену щитоподібну залозу.

Всім перерахованим варто проконсультуватися з лікарем.

А от який препарат для здоров'я щитоподібної залози не варто приймати – так це селен.

"Жодні міжнародні рекомендації чи асоціації не радять цю харчову домішку.

Високі дози селену, яку деякі лікарі тривалими курсами прописують всім, у кого виникають хоч якісь проблеми з щитовидкою, не лише неефективні, але й небезпечні. Наприклад, підвищують ризики діабету другого типу.

Єдине ускладнення, яке потребує селену – це ендокринна орбітопатія.

Це стан, коли внаслідок хвороби Грейвса іде ускладнення на очі, в результаті чого можна постерігати те, що в народі називають "лупоокість".

Проте це відносно невеликий відсоток людей в популяції". Тож як бути з харчуванням?

Здорове та різноманітне харчування дійсно сприяє кращій роботі щитоподібної залози. Той самий селен ви без проблем отримаєте з їжі", – говорить ендокринолог.

Як виявити, що робота щитоподібної залози порушена, та коли звертатись до ендокринолога

"Враховуючи аварію на ЧАЕС українцям дійсно варто особливо уважно ставитись до профілактичних візитів до ендокринолога та скринінгів на рак щитоподібної залози.

Незабаром після аварії випадки агресивного радіаційно-індукованого раку були частими та агресивними.

Наразі ситуація змінилась. Рак щитоподібної залози – це не дуже поширене захворювання і воно має доволі м'який перебіг.

Діагноз "рак щитоподібної залози" я повідомляю пацієнту доволі спокійно. Наразі ця хвороба легко піддається лікуванню", – каже Марія Черенько.

Також лікарка додає, що рак щитоподібною залози рідко буває спадковим, окрім медулярного раку щитоподібної залози.

Ендокринолог не радить робити УЗД щитоподібною залози щороку. В ідеалі варто звернутись до сімейного лікаря, який може вислухати пацієнта про його стан, пропальпувати руками щитоподібну залозу і, за наявності скарг чи підозр на патологію, направити пацієнта до ендокринолога та на УЗД.

Також лікар має врахувати такі моменти як сімейний анамнез. Аутоімунні хвороби щитоподібної залози часто мають спадковий характер, особливо якщо йдеться про жінок.

"Якщо у вас діагностували аутоімунне захворювання щитоподібної залози, як, наприклад, тиреоїдит Хашімото чи хворобу Грейвса – обов’язково розкажіть це потім своїм дітям.

Вони повинні знати, що в них теж є вищі ризики цього захворювання", – рекомендує ендокринолог.

Ендокринолог не радить робити УЗД щитоподібною залози щороку.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Зазвичай, щоб відповісти на більшість щодо стану щитоподібної залози пацієнту достатньо здати аналіз на рівень тиреотропного гормону (ТТГ).

Чітких рекомендацій, як часто варто його перевіряти немає. Марія Черенько радить раз на рік здавати цей аналіз абсолютно всім.

Особливо важливо здати його, якщо:

ви відчуваєте весь час сонливість, слабкість;

ви набрали вагу або навпаки – різко скинули, хоча не робили для цього зусиль;

ви весь час роздратовані, у вас без причини підвищилась тривожність;

відчуваєте тахікардію;

підвищилась пітливість;

випадає волосся тощо.

Щитоподібна залоза та зайва вага

Порушення в роботі щитоподібної залози дійсно можуть вплинути на нашу статуру і вплинути кардинально, каже ендокринолог:

"Не всі пацієнти з гіпотиреозом мають зайву вагу. А ті, хто все ж таки поправився – набрали вагу через затримку зайвої рідини.

Але недостатня кількість гормонів щитоподібної залози сповільнює наш метаболізм. Це означає, що їсти ми повинні менше, ніж звикли, а це не завжди легко відстежити.

Якщо ви маєте зайву вагу або працюєте над схудненням і не бачите жодного результату, то вам точно варто перевірити ваш тиреотропний гормон (ТТГ).

Проте важливо пам'ятати, що в кожного з нас є своє комфортне значення тиреотропного гормону.

Тобто є референтні показники лабораторії, на які ми можемо спиратися, зазвичай це 0.4-4. Це норма для популяції віком від 10 років до 110 років.

Але важливо бачити й історію аналізів пацієнта, щоб зрозуміти, що є нормою для конкретної людини.

Підбираючи терапію важливо розуміти, який рівень є комфортним для пацієнта і це дійсно має значення".

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Проте щитоподібна залоза може призвести й до сильного схуднення.

Гіпертиреоз – стан, коли щитовидка виробляє надлишок гормонів і пришвидшує наш метаболізм.

За словами ендокринолога, у людини може навіть підвищуватись температура тіла, знижуватись кількість сну, збільшується повсякденна активність, все тіло працює більше, ніж йому потрібно.

"Проблема з вагою починається, коли ми нормалізували метаболізм та виробіток гормонів, а людина вже звикла їсти більше.

Тоді вона може звинувачувати у наборі ваги ліки, але ні – винний надлишок калорій", – каже Марія Черенько.

З гіпертиреозом та лікуванням цього стану в Україні є багато міфів, особливо коли йдеться про вагітних жінок та жінок, що годують грудьми.

Важливо:

гіпертиреоз – це не привід для переривання вагітності ;

; ліки, які контролюють гіпертериоз можуть пити і вагітні, і жінки, що годують грудьми. Не потрібно позбавляти малюка грудного вигодовування!

"Також важливо правильно встановити діагноз. Гіпертиреоз – це не хвороба, а симптом. Викликати цей симптом можуть різні стани.

Якщо це хвороба Грейвса, то дійсно потрібні специфічні ліки. Там є певні обмеження та нюанси протягом вагітності та лактації.

А є післяпологовий тиреоїдит, де механізм виникнення гіпертиреозу зовсім інший. І в цьому випадку найкращий лікар – це час. Лікування можуть призначати хіба що симптоматичне", – пояснює ендокринолог.

Якщо робота щитоподібної залози порушена

Людині призначають синтетичний гормон.

Часто це супроводжується питаннями "чи зможу я колись жити без цих пігулок" та "чи не отримую я звикання до цього препарату".

Звикнути до гормону тироксину – неможливо.

Ендокринолог пояснює, робота щитоподібної залози пов'язана з дією гіпофіза, який виробляє тиреотропний гормон (ТТГ).

Ці дві залози працюють за принципом зворотного зв'язку і порушити цей зв'язок практично неможливо, хіба порушити роботу самого гіпофіза:

"Ми призначаємо тироксин, ТТГ знижується, ми знижуємо дозу гормону або навіть перестаємо його призначати.

Таке буває, але вкрай рідко. Тому що, якщо ми призначаємо тироксин, то скоріше за все йдеться про аутоімунний тиреоїдит, а це, на жаль, невиліковне захворювання та прогресуюча хвороба, яка з часом призведе до того, що щитоподібна залоза не зможе нас забезпечувати необхідною кількістю гормону.

Але якщо в людини підгострий тиреоїдит або післяпологовий – то це захворювання, які мають певні фази й часто проходять безслідно.

В таких випадках призначення синтетичного тироксину дійсно можна скасувати та забути про його існування.

Але ще раз: такі випадки зустрічаються не часто.

Лікарка додає, що коли призначення тироксину не виправдано – так це коли гормони у вас в нормі, але аналізи показали наявність антитіл та початок аутоімунного процесу.

Ця ситуація ніяк не лікується і жодних препаратів не потребує", – каже вона.

Не потрібно боятися приймати тироксин у таблетках, це така сама молекула,

яка природно виробляється. Фото Shidlovski/Depositphotos

Марія Черенько наголошує, що не потрібно боятися приймати тироксин у таблетках. Це точно така сама молекула, яка природно виробляється нашим організмом.

"Цей препарат майже немає побічних ефектів, не призводить до набору ваги.

Звичайно, на якийсь бренд може бути алергія, але причина буде в допоміжних речовинах, а не тироксині. В таких випадках варто просто змінити бренд.

Це дуже добре вивчений препарат, який понад 60 років на ринку.

Його призначають вагітним і новонародженим дітям. І він може врятувати нас від дуже серйозних проблем.

Звичайно, прийом будь-яких пігулок ускладнює наше життя, але прийом тироксину часто овіяний міфами.

Мене часто питають, чи варто пити цей гормон лише в один і той самий час. Ні, це зовсім не обов'язково. Період напіввиведення тироксину – 7-10 днів. І 1-2 години не зіграють жодної ролі.

Якщо ви в принципі забули прийняти таблетку, то просто прийміть 2 наступного ранку".

Чи потрібні особливі дієти, коли функція щитоподібної залози порушена?

Існують різні дієти, типу "аутоімунного протоколу", які радять виключити з раціону цілі групи продуктів, але доказова медицина їх не підтримує.

"Якщо у людини вже є певне аутоімунну захворювання, то її ризики розвинути ще якесь аутоімунне захворювання доволі високі, – пояснює Марія Черенько.

У випадку діагностування, наприклад, целіакії, звичайно важливо виключити з раціону глютен. Але цей діагноз доводиться конкретними аналізами.

"Аутоімунний протокол", схему якого ви можете прочитати в інтернеті, дійсно дуже обмежує ваш раціон. І це небезпечно.

Коли вам 25 і ви надовго виключаєте з раціону скажімо кисломолочні продукти, то потім не варто дивуватись діагнозу "остеопороз" в 30.

Всі жорсткі обмеження в раціоні повинні мати дуже сильні підстави для цього".

Як не купити фальсифікований тироксин

На практиці дійсно можна спостерігати, що іноді тироксин, який купується в аптеці не дозволяє почувати себе краще.

Це не завжди підробка. Часто – це порушення зберігання препарату:

"Для тироксину вкрай важливий температурний режим (+8-25°C). Його не можна залишати в машині, чи здавати в літаку в багаж.

Також, щоб уникнути підробки, ви маєте добре знати, як виглядають ваші таблетки: які вона на дотик, на колір, чи не поплавилась там оболонка.

Можна перевірити голограму на упаковці.

Також я не раджу привозити ліки з інших країн, бо ми часто опиняємось в ситуації, коли ми не знаємо, хто саме привіз нам цей препарат. Чи знає ця людина про важливість температурного режиму.

Купуйте тироксин в Україні, але завжди звертайте увагу на стан пігулок та упаковки", – підсумовує Марія Черенько.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Титульна світлина Tharakorn/Depositphotos

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