Йод: норма, в яких продуктах є і навіщо він потрібен організму

ОНОВЛЕНО 20.01.2024

Йод – це мікроелемент, який необхідний людині протягом усього життя, а його нестача призводить до серйозних наслідків.

Він потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, які допомагають організму виробляти й розподіляти енергію, регулювати температуру тіла. Вони особливо важливі під час вагітності та в дитинстві, оскільки забезпечують нормальний ріст і розвиток.

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Скільки йоду треба споживати на день та в яких продуктах його найбільше – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Фото: Mariya Borisova/Getty Images

До чого може призвести нестача йоду?

Неможливо точно вирахувати, скільки людина споживає йоду з їжею, але якщо в вашому щоденному раціоні не часто присутні продукти, багаті на йод, ймовірно, що організм відчуває нестачу цього мікроелементу.

Це погано, бо зокрема призводить до затримки порушення розумової активності й обміну речовин.

Як зазначала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун, нестача йоду в організмі може призвести до:

відчуття постійної втоми, слабкості, депресії;

збільшення щитоподібної залози (зобу);

затримки росту у дітей;

затримки інтелектуального розвитку у дітей;

зниження розумової активності у дорослих;

порушення обмінних процесів;

загрози переривання вагітності;

неонатального гіпотиреозу;

раку щитоподібної залози;

погіршення пам’яті, слуху;

підвищення холестерину;

сухості шкіри, втрати її еластичності;

порушення роботи кишківника;

відчуття холоду;

різкого зниження чи підвищення маси тіла;

набряків;

випадіння волосся.

Добова норма йоду

Добова потреба в йоді не така вже й велика, але однозначно вартує вашої уваги та зусиль:

для дорослих – 150 мкг Реклама: під час вагітності та грудного вигодовування – 350 мкг для дітей: до 6 років – 90 мкг

7–10 років – 120 мкг

11–17 років – 150 мкг

(1 мкг – це 1 мільйонна частина грама)

Надлишок йоду також може буди небезпечним для організму, однак створити його досить складно. 95-98% цього мікроелементу виводиться із сечею, ще 2-5% – через кишківник.

Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу.

У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через часте вживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг — для дітей.

Продукти, багаті на йод

Щоби знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв варто замінити звичайну сіль на йодовану.

Також споживайте:

морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);

білу рибу (минтай, хек, тріску тощо);

морську капусту (ламінарію);

овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);

фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);

яйця;

молоко;

яловичину;

волоські горіхи.

Кому варто звернути особливу увагу на кількість йоду в раціоні?

Веганам, вегетаріанцям і всім, хто не їсть рибу й водорості. Особливо, якщо вони годують дитину грудьми.

Вагітним.

Дітям до 3 років.

У МОЗ наголошують, що перед прийманням дієтичних добавок із йодом треба обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, у МОЗ наголосили, що йодовмісні препарати, зокрема калій йодид, не можна приймати для профілактики радіаційного ураження під час аварії на АЕС. Вони мають низку небезпечних побічних ефектів.

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