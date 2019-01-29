Йод: норма, в яких продуктах є і навіщо він потрібен організму  

ОНОВЛЕНО 20.01.2024
Йод – це мікроелемент, який необхідний людині протягом усього життя, а його нестача призводить до серйозних наслідків.
Він потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, які допомагають організму виробляти й розподіляти енергію, регулювати температуру тіла. Вони особливо важливі під час вагітності та в дитинстві, оскільки забезпечують нормальний ріст і розвиток.
Скільки йоду треба споживати на день та в яких продуктах його найбільше – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
|Фото: Mariya Borisova/Getty Images
До чого може призвести нестача йоду?
Неможливо точно вирахувати, скільки людина споживає йоду з їжею, але якщо в вашому щоденному раціоні не часто присутні продукти, багаті на йод, ймовірно, що організм відчуває нестачу цього мікроелементу.
Це погано, бо зокрема призводить до затримки порушення розумової активності й обміну речовин.
Як зазначала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун, нестача йоду в організмі може призвести до:
- відчуття постійної втоми, слабкості, депресії;
- збільшення щитоподібної залози (зобу);
- затримки росту у дітей;
- затримки інтелектуального розвитку у дітей;
- зниження розумової активності у дорослих;
- порушення обмінних процесів;
- загрози переривання вагітності;
- неонатального гіпотиреозу;
- раку щитоподібної залози;
- погіршення пам’яті, слуху;
- підвищення холестерину;
- сухості шкіри, втрати її еластичності;
- порушення роботи кишківника;
- відчуття холоду;
- різкого зниження чи підвищення маси тіла;
- набряків;
- випадіння волосся.
Добова норма йоду
Добова потреба в йоді не така вже й велика, але однозначно вартує вашої уваги та зусиль:
для дорослих – 150 мкг
під час вагітності та грудного вигодовування – 350 мкг
для дітей:
до 6 років – 90 мкг
7–10 років – 120 мкг
11–17 років – 150 мкг
(1 мкг – це 1 мільйонна частина грама)
Надлишок йоду також може буди небезпечним для організму, однак створити його досить складно. 95-98% цього мікроелементу виводиться із сечею, ще 2-5% – через кишківник.
Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу.
У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через часте вживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг — для дітей.
Продукти, багаті на йод
Щоби знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв варто замінити звичайну сіль на йодовану.
Також споживайте:
- морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);
- білу рибу (минтай, хек, тріску тощо);
- морську капусту (ламінарію);
- овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);
- фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);
- яйця;
- молоко;
- яловичину;
- волоські горіхи.
|Фото: 13-Smile/Depositphotos
Кому варто звернути особливу увагу на кількість йоду в раціоні?
- Веганам, вегетаріанцям і всім, хто не їсть рибу й водорості. Особливо, якщо вони годують дитину грудьми.
- Вагітним.
- Дітям до 3 років.
У МОЗ наголошують, що перед прийманням дієтичних добавок із йодом треба обов’язково проконсультуватися з лікарем.
Нагадаємо, у МОЗ наголосили, що йодовмісні препарати, зокрема калій йодид, не можна приймати для профілактики радіаційного ураження під час аварії на АЕС. Вони мають низку небезпечних побічних ефектів.
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