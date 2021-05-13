У рамках експерименту в Моршині вакцинували проти COVID-19 понад 60% населення

У Моршині Львівської області щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусної хвороби отримав 61% населення.
Масове щеплення проводиться в рамках пілотного проєкту вакцинації Міністерства охорони здоров'я.
Такого результату щодо кількості щеплень у місті досягли протягом місяця.
Все населення вакцинували препаратом CoronaVac китайського виробництва.
Про це розповів міський голова Руслан Ільницький у коментарі "Радіо Свобода".
|Фото belchonock/Depositphotos
За його словами, наступного тижня громадяни зможуть отримати щеплення другою дозою.
А згодом можна буде спостерігати колективний імунітет проти COVID-19.
"Станом на сьогодні ми маємо 61% провакцинованих першою дозою.
Із завтрашнього дня починається вже вакцинація другою дозою.
Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету.
Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю", – пояснив Ільницький.
Наразі у відомстві вирішують, чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх охочих, не поділяючи їх на пріоритетні групи.
Як варіант, можуть також обмежитись повторним щепленням тих, хто вже зголосився отримати першу.
Після вакцинації населення другою дозою МОЗ аналізуватиме, як у місті розвивається епідемічна ситуація.
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