У рамках експерименту в Моршині вакцинували проти COVID-19 понад 60% населення

Дарія Поперечна УП.Життя
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13 травня 2021

У Моршині Львівської області щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусної хвороби отримав 61% населення. 

Масове щеплення проводиться в рамках пілотного проєкту вакцинації Міністерства охорони здоров'я. 

Такого результату щодо кількості щеплень у місті досягли протягом місяця. 

Все населення вакцинували препаратом CoronaVac китайського виробництва. 

Про це розповів міський голова Руслан Ільницький у коментарі "Радіо Свобода". 

 Фото belchonock/Depositphotos

За його словами, наступного тижня громадяни зможуть отримати щеплення другою дозою.

А згодом можна буде спостерігати колективний імунітет проти COVID-19.

"Станом на сьогодні ми маємо 61% провакцинованих першою дозою. 

Із завтрашнього дня починається вже вакцинація другою дозою. 

Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. 

Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю", – пояснив Ільницький.

Наразі у відомстві вирішують, чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх охочих, не поділяючи їх на пріоритетні групи.

Як варіант, можуть також обмежитись повторним щепленням тих, хто вже зголосився отримати першу. 

Після вакцинації населення другою дозою МОЗ аналізуватиме, як у місті розвивається епідемічна ситуація.

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