Чи може COVID-19 стати сезонною простудою? Прогнози вчених

Протягом наступного десятиліття коронавірус, який спричиняє COVID-19, може стати не більш ніж неприємністю, викликаючи лише простудний кашель і нежить.

Таке можливе майбутнє передбачають математичні моделі на основі даних щодо пандемії COVID-19, які побудували вчені з Університету Юти, США та опублікували їх в журналі Viruses, пише Medical Xpress.

"Моделі показують можливе майбутнє, яке ще не повністю визначене.

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Протягом наступного десятиліття серйозність COVID-19 може зменшитися в міру того, як у населення розвиватиметься колективний імунітет", – розповідає Фред Адлер, доктор філософії, професор математики і біологічних наук в Університеті Юти.

Фото: saragolfart@gmail.com/Depositphotos

Отримані дані припускають, що зміни в захворюванні можуть бути спричинені адаптацією нашої імунної відповіді, а не змінами самого вірусу.

Хоча коронавірус, який спричинив COVID-19, наразі є найбільш відомим представником цього сімейства вірусів, серед населення циркулюють інші сезонні коронавіруси, і вони менш агресивні.

Тому вчені вирішили з’ясувати, чи може тяжкість нового коронавірусу зменшитися з часом.

Щоб перевірити цю теорію, вчені побудували математичні моделі, що включають дані щодо імунної відповіді організму на коронавірус.

Дослідники врахували, що:

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людина, що піддався впливу невеликої дози вірусу, з більшою ймовірністю легко перенесе COVID-19 і виділить невелику кількість вірусу;

у дорослих, які зазнали впливу великої дози вірусу, з більшою ймовірністю перенесуть COVID-19 важко і поширять більше вірусу;

маски і дистанція знижують дозу вірусу;

у дітей навряд чи розвинеться важке захворювання.

дорослі, які перехворіли на COVID-19 або пройшли вакцинацію, захищені від важкого перебігу COVID-19.

Моделювання показало ситуацію, при якій все більша частина населення стає схильною до легкого перебігу захворювання в довгостроковій перспективі.

В цьому випадку коронавірус стане просто ще одним сезонним коронавірусом.

"На початку пандемії з вірусом ніхто не був знайомий. Наша імунна система не була підготовлена", – розповідає вчений.

Моделі показують, коли все більше дорослих набудуть частковий імунітет (деякий рівень захисту від хвороби) в результаті попередньої інфекції або вакцинації, важкі інфекції практично зникнуть протягом наступного десятиліття.

Зрештою, єдиними людьми, які вперше зіткнуться з вірусом, будуть діти – а вони менш схильні до серйозних захворювань.

Водночас моделі не враховують всі потенційні чинники впливу на траєкторію хвороби.

Наприклад, якщо нові штами вірусу подолають частковий імунітет, ситуація може погіршитися.

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