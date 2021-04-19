Регулярні вправи можуть допомогти захиститися від важкої форми COVID-19 – дослідження

Люди, які вели малорухливий спосіб життя, з набагато більшою ймовірністю були госпіталізовані і померли від COVID-19, ніж ті, хто регулярно займався спортом.

Як показує дослідження, опубліковане в журналі British Journal of Sports Medicine, більша кількість фізичних вправ означає менший ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Зокрема, пацієнти, які постійно були неактивні (менше 10 хвилин в тиждень), мали більший ризик госпіталізації і смерті, ніж ті, хто тренувався 150+ хвилин в тиждень.

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Для дослідження вчені зібрали дані майже 50 000 пацієнтів з COVID-19 із США. Зокрема, про відомі чинники ризику важкої форми COVID-19 у кожної людини: про їхній вік, куріння, вагу і наявність в анамнезі раку, діабету, трансплантації органів, проблем з нирками та інших серйозних станів.

Так дослідники виявили, що людей з найменш активної групи, які майже ніколи не займалися спортом, госпіталізували через COVID-19 в два рази частіше, ніж людей в найбільш активній групі. Відповідно їхня ймовірність померти від COVID-19 була приблизно в два з половиною рази вища.

З інших поширених факторів ризику важкого захворювання тільки похилий вік і трансплантація органів збільшують ймовірність госпіталізації і смертності від COVID-19 більше, ніж бездіяльність.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"Сидячий спосіб життя був найбільшим фактором ризику важкого захворювання, якщо тільки хтось не був літньою людиною або не отримував орган.

І хоча ви нічого не можете вдіяти з іншими ризиками, ви можете займатися спортом", – каже доктор Роберт Салліс, лікар сімейної та спортивної медицини з медичного центру Kaiser Permanente Fontana, який проводив дослідження.

Вчені вважають, що регулярні вправи – плавання, прогулянка, біг чи поїздка на велосипеді – можуть істотно знизити наші шанси серйозно захворіти, якщо ми заразимося COVID-19.

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За словами доктора Салліса, дорослі повинні виконувати:

від 150 до 300 хвилин в тиждень вправ середньої інтенсивності

або від 75 до 150 хвилин в тиждень займатися аеробною фізичною активністю високої інтенсивності.

Водночас Салліс додав, що навіть базового рівня фізичних вправ, як-от ходьби 30 хвилин в день, п'ять днів на тиждень, досить, щоб допомогти організму боротися з різними захворюваннями, зокрема з COVID-19.

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Водночас це дослідження не доводить, що фізичні вправи знижують ризик важкого перебігу COVID-19, а тільки те, що люди, які часто займаються спортом, є людьми з низьким ризиком важкого захворювання. У дослідженні теж не з'ясовувалося, чи вправи знижують ризик зараження коронавірусом.

Але доктор Салліс зазначає, що зв’язок між фізичною активністю та важким перебігом COVID-19 в дослідженні був сильним.

"Я думаю, що на основі цих даних ми можемо сказати людям, що швидка ходьба протягом пів години п'ять разів на тиждень повинна допомогти захистити їх від важкого перебігу COVID-19", – каже Салліс.

За його словами, прогулянка може бути особливо корисна для людей, які очікують своєї першої дози вакцини.

"Я б ніколи не порадив тому, хто регулярно займається спортом, відмовитися від вакцинації.

Але до тих пір, поки вони її не отримають, регулярні вправи – це найважливіше, що можна робити, щоб зменшити свій ризик", – запевняє доктор.

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