"Ноу-хау на дріжджах": науковець розповів, якою буде українська вакцина проти COVID-19

Львівський Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти COVID-19 на гуманізованих дріжджах.

Директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний вважає цей препарат "ноу-хау". Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформ".

"Ми синтезуємо білки для вакцини у клітинах дріджів. Це наше ноу-хау. Білок – це полімер з амінокислот, а до бокових його груп ще можуть бути прикріплені залишки різних цукрів", – розповів Сибірний.

Вчені використовують гуманізовані дріжджі, які модифікують білки за людським типом.

Науковець стверджує, що такі дріжджі – не вибагливі, тому вакцина буде значно дешевшою за імпортну.

"Чому гуманізовані дріжджі цікаві? Вони швидко ростуть у простому середовищі. Тому вакцина на основі них буде значно дешевшою", – розповів Сибірний.

Інститут біології клітини НАН України вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема, на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів та антибіотиків.

Україна поки не виробляє гуманізованих дріжджів, але львівські науковці отримали їх з США та з Південної Кореї.

Учений наголошує, що білкові вакцини мають один мінус – вони неохоче викликають синтез людських антитіл та утворення Т-лімфоцитів.

Набагато краще діють білки, якщо утворюються вірусоподібні частинки. Тому команда науковців працює над механізмом, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликатимуть вироблення антитіл, і вакцина стане набагато ефективнішою для людини.

За словами Сибірного, вже восени львівські науковці планують провести доклінічні дослідження вакцини, і якщо сподівання підтвердяться, з наступного року можна буде запускати в Україні дослідне виробництво цієї вакцини проти COVID-19.

Вакцини на основі дріжджів – не новинка для медицини.

Наприклад, вакцини проти гепатиту B виробляються з використанням пекарських дріжджів.

Нагадаємо, в Україні розробляють ще одну, рекомбінантну вакцину проти COVID-19.