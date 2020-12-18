Степанов розповів, чи є прогрес з розробкою української вакцини від COVID-19

У жовтні в Україні представили перші результати досліджень кандидата української вакцини від COVID-19.

На той час науковці закінчили доклінічну фазу досліджень і мали розпочинати клінічну фазу - саме досліди на людях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до Уряду 18 грудня повідомив, що клінічні випробування вакцини ще не розпочали.

За його словами, причина у тому, що перед стартом потрібно виробити хоча би 100 тисяч доз вакцини.

"Було пройдене доклінічне випробування, зараз триває процес щодо розпочинання клінічних випробувань, була обрана відповідна виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань.

Це одне із українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше, ніж 100 тисяч доз вакцини, тому там триває процес, але цей процес неможливо завершити за один місяць", - розповів Степанов.

Раніше розробники зазначали, що якщо все йтиме ідеально – на розробку вакцини потрібно 9 місяців. Якщо реально – рік.

"Ці процеси не можна пришвидшувати, не можна використовувати вакцину, яка не перевірена", – додав одині з розробників вакцини, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

Що відомо про кандидата української вакцини від COVID-19?

Донедавна було відомо, що "цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу".

Під час пресконференції Фаворов зазначив, що це – рекомбінантна вакцина.

"Вона не містить вірусу. Вона містить елементи, з яких побудований вірус. За допомогою рекомбінантного білка, який ми отримали, можна отримати антитіла.

Після цього антитіла беруться і вносяться туди, де вірус може рости. Якщо вони не дають йому рости, це говорить про це, що ваш білок – правильний. Ось це і було зроблено", – розповів Фаворов.

Серед прикладів такої вакцини - рекомбінантна вакцина проти вірусного гепатиту B та вакцина проти ротавірусної інфекції.

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