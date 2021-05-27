Як знайти найближчий пункт вакцинації проти COVID-19 чи повідомити про порушення під час щеплення

В Україні створили інтерактивну карту вакцинації проти коронавірусної хвороби.

На ній можна знайти найближчі пункти щеплень, розташовані у різних регіонах.

А також переглянути статистику щеплень та ймовірну кількість втрачених доз препарату.

Такий інструмент запустила громадська організація "Антикорупційний штаб".

Фото DragonImages/Depositphotos

За допомогою ресурсу також можна повідомити про порушення під час процесу вакцинації.

"До Антикорупційного штабу регулярно звертаються зі скаргами на порушення в процесі вакцинації.

Це і вакцинація в порушення етапів, визначених МОЗ, і недотримання соціальної дистанції, і надмірна утилізація вакцин.

Відтепер кожен українець має змогу побачити наявні пункти вакцинації та статистику використання ними вакцин, а також повідомити про порушення, на яке обов'язково відреагують наші юристи", – зауважив голова правління громадської організації Сергій Миткалик.

Карта охоплює всю територію України, крім тимчасово окупованих територій.

На ній автоматично оновлюються відкриті дані, що публікуються Національною службою здоров'я України.

Зі свого боку НСЗУ використовує медичні записи про вакцинацію, що вносяться до електронної системи охорони здоров’я лікарями персонально по кожному пацієнту.

Щодо втрачених доз, то на ресурсі можна побачити ймовірну кількість вакцин, які було утилізовано за певний період в конкретному пункті щеплення.

Проте варто зазначити, що таке обчислення проводиться автоматично.

"Кожен флакон вакцини AstraZeneca, як відомо, містить 10 доз, які можна використати впродовж 6 годин.

Невикористані – утилізуються.

На основі даних НСЗУ карта в автоматичному режимі обліковує ймовірно утилізовані дози", – пояснюють розробники.

Переглянути карту вакцинації можна за посиланням.

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