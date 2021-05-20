У МОЗ планують відкрити центри вакцинації проти COVID-19 у спортцентрах та школах

Міністерство охорони здоров’я планує розмістити центри вакцинації проти COVID-19 на декількох майданчиках, зокрема, у спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо.

Про це повідомив новообраний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у колонці для "Української правди. Життя".

"Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо", – розповів Ляшко.

Реклама:

Міністр додав, що окрім нових пунктів вакцинацій, є резерв рутинних.

Вони мають забезпечити доступ великої кількості населення до вакцинації водночас.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко

"Очікуємо значної партії вакцин і будемо готові їх використати якнайбільш ефективно", – запевняє Ляшко.

Нагадаємо, наразі в Україні функціонує 2127 пунктів, де можна щепитися проти COVID-19.

Громадян вакцинують препаратами AstraZeneca, Sinovac та Pfizer.

Існує 4 способи, як можна записатися на щеплення проти коронавірусу.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".