У МОЗ планують відкрити центри вакцинації проти COVID-19 у спортцентрах та школах

Міністерство охорони здоров’я планує розмістити центри вакцинації проти COVID-19 на декількох майданчиках, зокрема, у спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо.
Про це повідомив новообраний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у колонці для "Української правди. Життя".
"Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо", – розповів Ляшко.
Міністр додав, що окрім нових пунктів вакцинацій, є резерв рутинних.
Вони мають забезпечити доступ великої кількості населення до вакцинації водночас.
|Очільник МОЗ Віктор Ляшко
"Очікуємо значної партії вакцин і будемо готові їх використати якнайбільш ефективно", – запевняє Ляшко.
Нагадаємо, наразі в Україні функціонує 2127 пунктів, де можна щепитися проти COVID-19.
Громадян вакцинують препаратами AstraZeneca, Sinovac та Pfizer.
Існує 4 способи, як можна записатися на щеплення проти коронавірусу.
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