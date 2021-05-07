Як отримати вакцинацію проти COVID-19 без сімейного лікаря. Пояснення МОЗ

Наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти COVID-19.

Тому пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини.

На цьому наголосив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня.

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За його словами, відсутність сімейного лікаря не може стати підставою для відмови у проведенні щеплення.

Фото belchonock/Depositphotos

Під час вакцинації пацієнту необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Відповідно до алгоритмів МОЗ, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я.

Тобто, якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі.

Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код і лікар внесе ваші дані до системи", – пояснюють у міністерстві.

Крім того, записатися на щеплення можна у будь-якому зручному пункті щеплення.

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А вакцинуватися не обов'язково саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем.

Якщо вам відмовили у проведенні щеплень саме через декларацію, про такий інцидент потрібно повідомити.

Зокрема можна зателефонувати у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19 або НСЗУ – 16-77.

Загалом є 4 способи, за допомогою яких можна записатися на вакцинацію проти COVID-19.

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