БАДи та коронавірус: чи можуть захистити і полегшити COVID-19 вітаміни С, D, а також цинк

Пости про те, що проти коронавірусу варто пити БАДи, а саме вітаміни C, D та цинк стали буденністю нашої стрічки на рівні з котиками.

Ці БАДи приймав колишній американський президент Дональд Трамп, коли захворів на COVID-19.

А на одному брифінгів українська інфекціоністка Ольга Голубовська навіть заявила, що потрібно приймати різноманітні вітаміни.

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Цікаво, що в українському протоколі, в складанні якого також брала участь Голубовська, немає жодної згадки про вітаміни чи харчові добавки, які варто пити для профілактики чи лікування коронавірусної інфекції.

І навіть міністр охорони здоров'я Максим Степанов після того, як захворів на коронавірус, заявив, що приймає вищезазначені вітаміни.

То пити БАДи чи не пити? Допоможуть вони пережити пандемію чи ні?

Спробуємо розібратись в цьому питанні з лікарем-інтерністом, начмедом ковідного відділення медичної мережі "Добробут" Русланом Буяновським.

Також ми поговорили з ним про те, як взагалі вітаміни та харчові домішки впливають на імунітет та профілактику респіраторних вірусних захворювань.

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Чому вітаміни C, D та цинк стали такими популярними

Тут може бути декілька причин.

Вітамін С давно "на слуху" як вітамін, який нібито зміцнює імунітет та допомагає нам чинити опір різним вірусам.

Вітамін С давно називають вітаміном, який нібито зміцнює імунітет.

Фото IRA_EVVA/Depositphotos

А брак вітаміну D асоціюється як з аутоімунними процесами, так і з вразливістю організму до інфекцій.

Хвиля популярності БАДів досягла свого піку після того, як стало відомо, що ними "лікувався" Дональд Трамп.

Їх внесли навіть в деякі локальні протоколи США, але часто з обмовкою – мало даних щодо ефективності.

Водночас такі авторитетні організації, як клініка Гарварду Brigham Health, Національний інститут здоров’я США, Національний інститут якості надання медичних послуг (NICE), мають чітку позицію:

вітаміни С, D та цинк не мають доказів ефективності у запобіганні та лікуванні коронавірусної хвороби.

Руслан Буяновський наголошує, що повідомлення у соціальних мережах про якісь "протоколи", що радять ці препарати, більше схожі на фейк.

Звичайно, достатні дози вітаміну D, C та цинку необхідні нашому організму незалежно від того, маємо ми ковід чи ні.

Проблема виникає тоді, коли радити починають дуже високі дози.

"Даних про те, що ці препарати завдають шкоди при коронавірусній хворобі, немає.

Але надвисокі дози вітамінів С та D можуть спричинювати серйозні наслідки – особливо це стосується нирок.

У найгіршому випадку передозування цими вітамінами може призвести до ниркової недостатності", – пояснює Руслан Буяновський.

Але ж ми завжди пили вітамін С, щоб не застудитись!

Так, але ефективність цього методу досі не доведена.

Кохрейнівський метааналіз визначив, що рутинне призначення вітаміну С для того, щоб попередити звичайні застуди, не має сенсу.

Але прийом вітаміну С може бути корисний людям, які переносять дуже інтенсивні фізичні навантаження.

Також є припущення, що регулярний прийом вітаміну С може трохи скорочувати тривалість застуди у 8% дорослих та 14% дітей.

Вітамін Д та цинк точно не зашкодять?

У правильних дозах так, звичайно, але від коронавірусу не захистять.

Звідки взагалі з'явилась думка, що вітамін D рятує?

Дослідження, яке проводили у вересні 2020 року на 489 пацієнтах, показало, що ті, хто мали дефіцит вітаміну D частіше отримували позитивний тест на коронавірусну хворобу.

Наразі у людей дійсно часто спостерігається дефіцит цього вітаміну через довготривале знаходження в закритому приміщенні.

Якщо вам не вистачає вітаміну D, ви можете відчувати: втому

біль в кістках

зміни в настрої;

депресивний стан.

З жовтня по квітень доросла людина має приймати вдень 400 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D.

Але не варто вестися на поради приймати надвисокі дози вітаміну D. Передозування ним загрожує накопиченням кальцію в крові, що призведе до таких симптомів як нудота, слабкість та часте сечовиділення.

А от з цинком все ще туманніше.

Єдиний метааналіз який підтверджував позитивну роль цинку для нашого захисту проти вірусів вийшов у 2013 році.

Проте вже у 2015 його відкликали через помилки в аналізі даних.

Новий огляд досліджень щодо впливу цинку на профілактику та полегшення симптомів ГРВІ вийшов влітку 2020 року.

Деякі дослідження, які включили в огляд, показали, що цинк допомагає попередити застуду у дітей до 10 років, але він не давав такого ефекту дорослим навіть за умови вищих доз.

Є дані, що профілактична доза цинку може скорочувати тривалість застуди, проте оптимальна доза – на етапі обговорень.

Загалом дослідники підсумовують: робити висновки рано, але потенціал у цинку є.

Достатню дозу можна отримати завдяки збалансованому та різноманітному харчуванню.

Фото Airborne/Depositphotos

Наразі, в контексті COVID-19, прийом високих доз цинку радять лише в рамках клінічних досліджень.

Дефіцит цинку дійсно може спровокувати дуже тривожні симптоми, як, наприклад, втрата волосся, діарея, імпотенція, втрата апетиту, погіршення функції імунної системи, триваліше загоєння поранень тощо.

Національний інститут здоров'я США стверджує, що дорослій жінці достатньо 8 мг цинку на день. Для чоловіків ця доза становить – 11 мг.

І цю дозу можна отримати завдяки збалансованому та різноманітному харчуванню. Прекрасним джерелом цинку може послужити червоне м'ясо та птиця.

Для визначення дефіциту цинку варто пройти медикаментозне обстеження, це не можна зробити "на око" чи лише за симптоматикою.

Загалом Руслан Буяновський пояснює, що якщо людина зібралася приймати вітаміни у профілактичних дозах, то здавати аналізи не потрібно.

Пацієнти ж із хворобами, які можуть порушувати всмоктування вітамінів, або хвороби, які асоційовані з дефіцитом вітамінів, мають перед початком лікувального застосування вітамінів визначити їхній рівень.

"Якщо в людини немає захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, таких, як целіакія (запалення тонкої кишки через генетичну схильність до несприйняття білку пшениці – глютену), то повноцінного збалансованого харчування достатньо для задоволення потреб людини у вітамінах та мікроелементах", – додає він.

Лікар також наголошує, що товариство лікарів-інтерністів США коротко формулює своє ставлення до БАДів так: марне витрачання грошей та часу.

На сьогодні не існує досліджень, які остаточно б доводили ефективність БАДів у лікуванні будь-якої хвороби.

"Я розумію бажання людей у простий спосіб покращити своє здоров’я – щось пропити.

Тому завжди прошу пацієнтів, аби вони радились зі мною, чи є обраний ними засіб безпечним та доцільним", – каже Буяновський.

Висновки:

💊 Роль БАДів у профілактиці та лікуванні коронавірусної інфекції – не доведена.

💊 Вітамін D відіграє важливу роль для нашого імунітету й варто споживати профілактичні дози вітаміну з жовтня по квітень щороку.

Проте це не скасовує таких заходів безпеки як маски та соціальна дистанція.

💊 Дефіцит цинку повинен визначати лікар.

Високі дози цинку для профілактики та/чи лікування COVID-19 рекомендуються лише в контексті клінічних досліджень.

💊 Більшість вітамінів можна отримати з їжі.

Якщо ви підозрюєте, що маєте проблеми зі здоров'ям, які погіршують засвоєння важливих вітамінів та мінералів – не займайтесь самолікуванням, зверніться до свого сімейного лікаря.

Наталія Бушковська, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина firn/Depositphotos та marina_tr/Depositphotos

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