Деякі БАДи та вітаміни потенційно можуть знизити ризик зараження COVID-19 – дослідження

Прийом полівітамінів, омега-3 жирних кислот, пробіотиків або добавок вітаміну D пов’язані зі зниженням ризику зараження COVID-19 принаймні серед жінок.

На це вказує велике популяційне дослідження, опубліковане в журналі BMJ Nutrition Prevention & Health, пише Medical Xpress.

Водночас, як показують результати, прийом будь-яких добавок з вітаміном С, цинком або часником не був пов'язаний з більш низьким ризиком заразитися коронавірусом.

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Дослідники залучили дорослих користувачів додатка для дослідження симптомів COVID-19, щоб з'ясувати, чи у тих, хтро приймає добавки, знизиться ризик заразитися коронавірусом. Застосунок був доступний у Великій Британії, США і Швеції.

Вчені проаналізували інформацію 372 720 британських користувачів додатка про їх регулярне вживання харчових добавок протягом травня-липня 2020 року, а також результати тестів на коронавірус.

У період з травня по липень 175 652 учасника з Великої Британії регулярно вживали харчові добавки, а 197 068 – ні. Близько 2/3 (67%) становили жінки, і більше половини мали надлишкову вагу.

У 23 521 людини виявили коронавірус у період з травня по липень.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Прийом пробіотиків, омега-3 жирних кислот, мультивітамінів або вітаміну D був пов'язаний з більш низьким ризиком зараження коронавірусом: на 14%, 12%, 13% і 9%, відповідно, з урахуванням потенційно впливових факторів, зокрема, станів здоров’я учасників і харчування.

Подібних ефектів не спостерігалося у тих, хто приймав добавки з вітаміном С, цинком або часником.

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Також дослідники визначили, що зв’язок між пробіотиками, омега-3, полівітамінами і вітаміном D спостерігалися тільки у жінок. Серед чоловіків чітких асоціацій між добавками і захистом від COVID-19 не спостерігалося.

Схожі результати показав аналіз даних із США та Швеції. Цифри для США і Швеції показали зниження ризику на:

18% і 37% відповідно для пробіотиків;

21% і 16% відповідно для жирних кислот омега-3;

12% і 22% відповідно для мультивітамінів;

24% і 19% відповідно для добавок вітаміну D.

Водночас науковці попереджають, що це дослідження засноване на спостереженні, і тому вони не можуть встановити причину таких результатів.

Вчені також визнають кілька обмежень, зокрема, те, що дослідження ґрунтувалося на даних, отриманих від учасників, і не було зібрано ніякої інформації про дози добавок та інгредієнти.

Вони попереджають, що потрібні подальші дослідження, щоб остаточно визначити, як харчові добавки можуть впливати на ризик зараження COVID-19.

Нагадаємо, на сьогодні не існує досліджень, які остаточно б доводили ефективність БАДів у лікуванні будь-якої хвороби.

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