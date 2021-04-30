Вчені з'ясували, чому COVID-19 може бути смертельно небезпечним

COVID-19 з потрійною згубною силою впливає на уражені легені, що може бути причиною довгострокових ускладнень після COVID-19 і того, чому коронавірус настільки небезпечний.

Це з’ясували вчені з Лікарсько-хірургічного коледжу Колумбійського університету та Онкологічного центру Герберта Ірвінга, пише Medical Xpress.

Їхню роботу опублікували у журналі Nature.

Дослідження показало, що у пацієнтів, які померли від інфекції, COVID-19 спричинив потрійну згубну реакцію у вигляді:

неконтрольованого запалення,

порушення та пошкодження регенерації легеневих клітин, які беруть участь в газообміні,

прискорене рубцювання легеневої тканини.

Фото: peshkova/Depositphotos

Хоча в дослідженні вивчалися легені пацієнтів, які померли від цієї хвороби, воно дає переконливі докази того, чому у тих, що вижили після важкої форми COVID, можуть виникати довгострокові респіраторні ускладнення.

"Це руйнівне захворювання, але картина, яку ми отримуємо з уражених COVID-19 легень, є першим кроком до виявлення потенційних методів лікування.

Зокрема, націлювання на клітини, відповідальні за фіброз легенів на ранній стадії, можливо, може запобігти або полегшити довгострокові ускладнення у тих, хто вижив після важкої форми COVID-19", – каже Бенджамін Ізар, доктор медичних наук, один із авторів дослідження.

Команда дослідила легені 19 людей, які померли від COVID-19, а також легені пацієнтів, не інфікованих COVID-19. Вчені порівняли свої результати з легенями пацієнтів з іншими респіраторними захворюваннями.

Команда вчених ретельно проаналізувала клітини легень за допомогою методу, який може ідентифікувати кожну клітину в тканині і реєструвати її активність, в результаті чого створюється такий собі "атлас клітин", уражених COVID-19.

Неконтрольоване запалення

Дослідження показало, що в порівнянні з нормальними легенями органи пацієнтів з COVID-19 були заповнені імунними клітинами, які називають макрофагами.

Зазвичай під час інфекції ці клітини поглинають хвороботворні мікроорганізми та регулюють інтенсивність запалення, що також допомагає в боротьбі з інфекцією.

"При COVID-19 ми бачимо зростання і неконтрольовану активацію макрофагів. Вони повністю розбалансовані і дозволяють запаленню неконтрольовано розростатися.

Це призводить до порочного кола, коли більше імунних клітин викликають ще більше запалення, яке в кінцевому підсумку пошкоджує тканину легенів", – розповідає Ізар.

Важка форма COVID-19 перешкоджає відновленню легень

При типовій інфекції вірус пошкоджує клітини легень, імунна система видаляє патоген і його відходи, а легені відновлюються.

Але у випадку COVID-19 коронавірус не тільки руйнує альвеолярні епітеліальні клітини, важливі для газообміну. Спричинене запалення також знижує здатність клітин регенерувати уражені легені.

Хоча легені все ще містять клітини, які можуть виконувати регенерацію, запалення назавжди утримує їх в проміжному стані і робить нездатними замістити епітелій легень і відновити орган.

Рубцювання легеневої тканини

Дослідники також виявили велику кількість специфічних клітин фібробластів, які спричиняють рубцювання легень, уражених COVID-19.

Процес, коли клітини фібробластів заповнюють легені рубцевою тканиною, називається фіброзом. В органах залишається все менше місця для клітин, що беруть участь в газообміні, і вони незворотно пошкоджуються.

Завдяки дослідженню вчені виявили потенційні мішені для ліків.

"Ми сподіваємося, що, поділившись цим аналізом і величезним ресурсом даних, інші дослідники і фармацевтичні компанії зможуть знаходити методи лікування не тільки для тяжкохворих пацієнтів, але і для зменшення ускладнень у людей, які пережили важку форму COVID-19", – кажуть вчені.

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