У МОЗ назвали дати повторних щеплень проти COVID-19 різними вакцинами

Протягом травня українці будуть отримувати щеплення другими дозами вакцин проти COVID-19.
Про графік проведення щеплень різними препаратами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня.
Оскільки вакцини мають різні інтервали між першим і повторним щепленням, терміни вакцинування визначаються їхніми особливостями.
Наразі повторні щеплення будуть проводити другими дозами таких вакцин: AstraZeneca/Covishield, Pfizer/Comirnaty, Sinovac/CoronaVac.
|Фото alexraths/Depositphotos
Covishield:
🔴 Розпочали вакцинувати 24 лютого.
🔴 Інтервал між 1-2 щепленням – 12 тижнів.
🔴 Друге щеплення має початись 19 травня.
CoronaVac:
🔴 Розпочали – 13 квітня.
🔴 Інтервал – 28 днів.
🔴 Друге щеплення має початись 11 травня.
Comirnaty:
🔴 Розпочали – 18 квітня.
🔴 Інтервал – 3 тижні.
🔴 Друге щеплення має початись 9 травня.
У МОЗ розповіли, що станом на 7 травня, від початку вакцинальної кампанії проведено 822 196 щеплень.
Серед них :
- 480 564 осіб провакциновані препаратом AstraZeneca/Covishield;
- 225 289 – AstraZeneca/Skbio;
- 67 143 – Sinovac/CoronaVac;
- 48 774 – Pfizer/Comirnaty.
Раніше у МОЗ розповідали, що 10 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Skbio виділять для повторних щеплень, які потрібно здійснити у травні.
Протягом місяця Україна також має отримати понад 1 млн доз вакцини AstraZeneca, що допоможе здійснити всі заплановані повторні щеплення препаратом.
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