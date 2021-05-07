У МОЗ назвали дати повторних щеплень проти COVID-19 різними вакцинами

Протягом травня українці будуть отримувати щеплення другими дозами вакцин проти COVID-19.

Про графік проведення щеплень різними препаратами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня.

Оскільки вакцини мають різні інтервали між першим і повторним щепленням, терміни вакцинування визначаються їхніми особливостями.

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Наразі повторні щеплення будуть проводити другими дозами таких вакцин: AstraZeneca/Covishield, Pfizer/Comirnaty, Sinovac/CoronaVac.

Фото alexraths/Depositphotos

Covishield:

🔴 Розпочали вакцинувати 24 лютого.

🔴 Інтервал між 1-2 щепленням – 12 тижнів.

🔴 Друге щеплення має початись 19 травня.

CoronaVac:

🔴 Розпочали – 13 квітня.

🔴 Інтервал – 28 днів.

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🔴 Друге щеплення має початись 11 травня.

Comirnaty:

🔴 Розпочали – 18 квітня.

🔴 Інтервал – 3 тижні.

🔴 Друге щеплення має початись 9 травня.

У МОЗ розповіли, що станом на 7 травня, від початку вакцинальної кампанії проведено 822 196 щеплень.

Серед них :

480 564 осіб провакциновані препаратом AstraZeneca/Covishield;

225 289 – AstraZeneca/Skbio;

67 143 – Sinovac/CoronaVac;

48 774 – Pfizer/Comirnaty.

Раніше у МОЗ розповідали, що 10 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Skbio виділять для повторних щеплень, які потрібно здійснити у травні.

Протягом місяця Україна також має отримати понад 1 млн доз вакцини AstraZeneca, що допоможе здійснити всі заплановані повторні щеплення препаратом.

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