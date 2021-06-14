COVID-вакцина Novavax, якою можуть щепити українців, показала 90% ефективності

Вакцина проти COVID-19 Novavax, яку має отримати Україна, виявилася на 90,4% ефективною від симптоматичного перебігу COVID-19, йдеться в заяві компанії.

Висновки про дієвість вакцини виробник зробив на основі дослідження за участю майже 30 тис. людей від 18 років, проведеного в США і Мексиці.

Також у компанії стверджують, що препарат на 100% запобігає середньому і важкому перебігу COVID-19 – усі випадки захворювання COVID-19, що спостерігалися в групі вакцинованих, були легкими.

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Вакцина Novavax також продемонструвала успіх серед груп "високого ризику" (люди старше 65 років, молодше 65 років з певними супутніми захворюваннями або часто контактують з хворими на COVID-19. Її ефективність для цієї групи склала 91,0%.

"Наша вакцина працює дуже добре, навіть незважаючи на те, що вірус значно мутував", – сказав доктор Грегорі Гленн, президент з досліджень і розробок Novavax.

Вакцина більш ніж на 93% ефективна проти переважаючих штамів COVID-19, які викликали занепокоєння серед вчених, зокрема проти "британського".

Фото: grejak/Depositphotos

Також результати дослідження свідчать, що препарат Novavax – безпечний і добре переноситься пацієнтами.

Приблизно 1% учасників повідомляли про побічні реакції, які тривали до 2-3 днів, зокрема, про:

біль у місці ін'єкції,

головний біль, біль у м'язах,

втому.

Водночас керівництво Novavax заявило, що до отримання дозволу на використання від регулюючих органів – ще кілька місяців, тому що компанії все ще необхідно завершити підготовку виробництва.

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Нагадаємо, вакцина Novavax – це препарат, що містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який виявили на поверхні коронавірусу.

Імунна система людини ідентифікує ці частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.

Вакцину можна зберігати при нормальній температурі холодильника, що позбавляє від необхідності використовувати морозильні камери, необхідні для деяких інших вакцин проти COVID-19.

Україна очікує на перші поставки вакцини Novavax в обсязі 4 млн доз вже у липні-серпні. Всього МОЗ домовилося про 15 млн доз вакцини.

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