COVID-вакцина Novavax, якою можуть щепити українців, показала 90% ефективності

Вакцина проти COVID-19 Novavax, яку має отримати Україна, виявилася на 90,4% ефективною від симптоматичного перебігу COVID-19, йдеться в заяві компанії.
Висновки про дієвість вакцини виробник зробив на основі дослідження за участю майже 30 тис. людей від 18 років, проведеного в США і Мексиці.
Також у компанії стверджують, що препарат на 100% запобігає середньому і важкому перебігу COVID-19 – усі випадки захворювання COVID-19, що спостерігалися в групі вакцинованих, були легкими.
Вакцина Novavax також продемонструвала успіх серед груп "високого ризику" (люди старше 65 років, молодше 65 років з певними супутніми захворюваннями або часто контактують з хворими на COVID-19. Її ефективність для цієї групи склала 91,0%.
"Наша вакцина працює дуже добре, навіть незважаючи на те, що вірус значно мутував", – сказав доктор Грегорі Гленн, президент з досліджень і розробок Novavax.
Вакцина більш ніж на 93% ефективна проти переважаючих штамів COVID-19, які викликали занепокоєння серед вчених, зокрема проти "британського".
|Фото: grejak/Depositphotos
Також результати дослідження свідчать, що препарат Novavax – безпечний і добре переноситься пацієнтами.
Приблизно 1% учасників повідомляли про побічні реакції, які тривали до 2-3 днів, зокрема, про:
- біль у місці ін'єкції,
- головний біль, біль у м'язах,
- втому.
Водночас керівництво Novavax заявило, що до отримання дозволу на використання від регулюючих органів – ще кілька місяців, тому що компанії все ще необхідно завершити підготовку виробництва.
Нагадаємо, вакцина Novavax – це препарат, що містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який виявили на поверхні коронавірусу.
Імунна система людини ідентифікує ці частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.
Вакцину можна зберігати при нормальній температурі холодильника, що позбавляє від необхідності використовувати морозильні камери, необхідні для деяких інших вакцин проти COVID-19.
Україна очікує на перші поставки вакцини Novavax в обсязі 4 млн доз вже у липні-серпні. Всього МОЗ домовилося про 15 млн доз вакцини.
Вас також може зацікавити:
В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Як його отримати?
"Ноу-хау на дріжджах": науковець розповів, якою буде українська вакцина проти COVID-19
Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".