В Україні відкриють 5 центрів для діагностики хвороб у новонароджених 

Дарія Поперечна УП.Життя
1892
17 червня 2021

Незабаром в Україні відкриють п’ять центрів неотального скринінгу новонароджених.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі. 

Потужності центрів допоможуть провести 80 тисяч тестувань на рік та комплексний огляд малюків зі всіх областей. 

У цих закладах медики зможуть визначити наявність у новонароджених будь-яких генетичних чи вроджених захворювань. 

 Фото AllaSerebrina/Depositphotos

"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України.

Ми зможемо здійснювати скринінг 21 рідкісного захворювання, зокрема, СМА, муковісцидозу, фенілкетонурії, ендокринологічних захворювань", – розповів Ляшко. 

Кошти на реалізацію проєкт будуть виділені з державного бюджету.

За внесення відповідних змін держбюджету-2021 проголосували у Верховній Раді 17 червня. 

"Проєктом змін пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду Президента України для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу", – пояснив міністр.  

Ляшко також додав, що референс-центр для підтвердження діагнозу буде створений на базі спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит".

Вас також може зацікавити:

"єМалятко" тепер онлайн: які послуги для новонароджених можна отримати в додатку

Верховна Рада збирається повернути сім'ям новонароджених "пакунок малюка"

Які послуги для новонароджених мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.
powered by lun.ua
 2003
Суспільство

Коли місця вистачить на все: 8 практичних рішень для сучасних ванних кімнат

За підтримки Ravak
 3539
КУЛЬТУРА

Шукайте хату. Як авторки Old khata project подорожують Україною і фіксують час

Влад Яценко
 3203
Суспільство

Гоночна драма Le Mans Стіва Макквіна: кілометри в годинах

PROMOTED