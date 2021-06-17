В Україні відкриють 5 центрів для діагностики хвороб у новонароджених 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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17 червня 2021

Незабаром в Україні відкриють п’ять центрів неотального скринінгу новонароджених.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі. 

Потужності центрів допоможуть провести 80 тисяч тестувань на рік та комплексний огляд малюків зі всіх областей. 

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У цих закладах медики зможуть визначити наявність у новонароджених будь-яких генетичних чи вроджених захворювань. 

 Фото AllaSerebrina/Depositphotos

"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України.

Ми зможемо здійснювати скринінг 21 рідкісного захворювання, зокрема, СМА, муковісцидозу, фенілкетонурії, ендокринологічних захворювань", – розповів Ляшко. 

Кошти на реалізацію проєкт будуть виділені з державного бюджету.

За внесення відповідних змін держбюджету-2021 проголосували у Верховній Раді 17 червня. 

"Проєктом змін пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду Президента України для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу", – пояснив міністр.  

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Ляшко також додав, що референс-центр для підтвердження діагнозу буде створений на базі спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит".

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