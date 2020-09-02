Які послуги для новонароджених мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я

В Україні щороку народжується понад 300 тисяч немовлят, понад 15 тисяч з них з’являються на світ передчасно.

Неонатальна допомога новонародженим є пріоритетною послугою в Програмі медичних гарантій цього року.

Про це повідомляють у Національній службі здоров’я.

Реклама:

"Зокрема, за надання такої допомоги новонародженим, які народились із вагою до 1500 г, встановлено найвищий тариф Програми медгарантій цього року", - додають в НСЗУ.

Фото: nenovbrothers/Depositphotos

До безоплатного пакету допомоги в складних неонатальних випадках включено:

📌інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, 📌цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, 📌респіраторна підтримка, 📌парентеральне харчування, Реклама: 📌лабораторні та інструментальні дослідження, 📌офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят, 📌вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Дороговартісні препарати для передчасно народжених діток медзаклади отримують додатково централізовано за державними закупівлями.

В тариф включено тільки ліки поза централізованими закупівлями, які входять у Національний перелік лікарських засобів. Також в тариф включено вартість витратних матеріалів.

Допомога немовлятам у складних неонатальних випадках є безоплатною для родин, у яких народились такі дітки.

Окрім того, за потреби, такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку НСЗУ оплачує за окремим пакетом.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.