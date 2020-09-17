Верховна Рада збирається повернути сім'ям новонароджених "пакунок малюка"

Верховна Рада проголосувала "за" повернення сім'ям новонароджених одноразової допомоги "пакунок малюка" у першому читанні.

Пакунок запровадили ще у 2018 році, але нещодавно замінили грошовими виплатами.

Підтримало відповідний законопроєкт №3006а 316 депутатів.

Проєкт готуватимуть до другого читання.

Нагадаємо, з 2018 року при народженні дитини кожна родина отримувала від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

Проте у липні "пакунок малюка" скасували, а замість нього запровадили цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

"Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Перехід на монетизовану форму програми "пакунку малюка" був пов'язаний з проблемами у тендерних закупівлях.

Проте Дитячий фонд ООН закликав Уряд зберегти "пакунки малюка" і не заміняти їх грошовими виплатами.

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