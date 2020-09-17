Верховна Рада збирається повернути сім'ям новонароджених "пакунок малюка"

Верховна Рада проголосувала "за" повернення сім'ям новонароджених одноразової допомоги "пакунок малюка" і прийняла законопроєкт №3006а за основу.

Підтримало проєкт №3006а 316 депутатів.

Документ готуватимуть до другого читання.

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Пакунок запровадили ще у 2018 році, але нещодавно замінили грошовими виплатами.

Нагадаємо, з 2018 року при народженні дитини кожна родина отримувала від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

Проте у липні "пакунок малюка" скасували, а замість нього запровадили цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

"Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Перехід на монетизовану форму програми "пакунку малюка" був пов'язаний з проблемами у тендерних закупівлях.

Проте Дитячий фонд ООН закликав Уряд зберегти "пакунки малюка" і не заміняти їх грошовими виплатами.

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