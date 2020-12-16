МОЗ хоче прив'язати зарплату медиків до прожиткового мінімуму

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть на законодавчому рівні затвердити рівень заробітної плати для медичних працівників.

Відповідний законопроект був поданий відомством на розгляд уряду.

Згідно з ним, заробітна плата медиків буде прив'язана до прожиткового мінімуму.

Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 лютого.

"На минулому тижні своїм колегам по уряду я надіслав законопроект, підготовлений МОЗом, який встановлює мінімальну заробітну плату та закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", – розповів Степанов.

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Відповідно, заробітна плата медиків може зростати разом із рівнем прожиткового мінімуму населення.

"Тобто є прожитковий мінімум у державі, а 10 прожиткових мінімумів, наприклад, повинна складати мінімальна заробітна плата лікаря, аналогічно для середнього і молодшого медичного персоналу", – пояснив очільник МОЗ.

Станом на 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину на місяць становить 2189 гривень.

За словами Степанова, подібна практика уже існує в нашій країні. За аналогічним принципом нараз і нараховується заробітна плата працівникам прокуратури.

У міністерстві наполягають на цьому законопроекті, оскільки при формуванні бюджету, ця сума коштів не підлягатиме коригуванню.

"При формуванні бюджету сплачувати менше цієї заробітної плати буде неможливо", – додав Степанов.

Глава відомства зазначив, що при формуванні бюджету на цей рік, їхні вимоги щодо підвищення заробітної плати не були враховані.

Згідно з бюджетними запитом МОЗ, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.

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